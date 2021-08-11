حركة طالبان تواصل التوسع وتفرض سيطرتها على تاسع عاصمة ولاية أفغانية في أقل من أسبوع

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جرحى أصيبوا في المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان، في مستشفى في بلدة شامان الباكستانية على الحدود مع أفغانستان. 16 تموز/يوليو 2021.

سيطرت حركة طالبان في أفغانستان في وقت متأخر من الليل على مدينة فايز أباد التي باتت تاسع عاصمة ولاية تستولي عليها الحركة المتمردة في ظرف أسبوع واحد، من أصل 34 ولاية في البلاد. وذكر نائب أفغاني أن معارك شديدة بين القوات الأفغانية وطالبان دارت في هذه المدينة قبل أن تفرض الحركة سيطرتها عليها وأن خسائر فادحة تكبدها الطرفان. ووصل الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مزار شريف لتقديم الدعم لقواته في المنطقة الشمالية من البلاد التي تتقدم نحوها قوات طالبان. ومن المقرر أن يلتقى أشرف غني الرجل القوي في مزار شريف عطا محمد نور وزعيم الحرب المعروف عبد الرشيد دوستم.

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أفاد نائب أفغاني الأربعاء أن حركة طالبان استولت على مدينة فايز أباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية يسيطر عليها المتمردون المتطرفون في أقل من أسبوع. لتفرض اليوم الحركة المتمردة على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمها أفغانستان، بينها سبع من عواصم الولايات التسع في الشمال.

وقال النائب ذبيح الله عتيق "في وقت متأخر من ليل أمس كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد. طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة".

أصبحت حركة طالبان تحقق تقدّما بوتيرة متسارعة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية التي من المفترض أن يتم بحلول 31 آب/أغسطس، بعد 20 عاما على غزو القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان إثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

الرئيس الأفغاني أشرف غني يزور مزار شريف

وصل أشرف غني إلى مزار شريف فيما استولت طالبان ليلا على مدينة فايز آباد لتصبح تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها منذ الجمعة الماضي. ويعتزم الرئيس الأفغاني "تفقد الوضع الأمني العام في المنطقة الشمالية" بحسب ما جاء في بيان صدر عن القصر الرئاسي.

كذلك، يرجح أن يجري محادثات مع الرجل القوي في مزار شريف عطا محمد نور وزعيم الحرب المعروف عبد الرشيد دوستم بشأن الدفاع عن المدينة فيما يتقدم مقاتلو طالبان في اتجاه مشارفها.

ستشكل خسارة مزار شريف في حال حصولها ضربة كارثية لحكومة كابول وستعني انهيارا كاملا لسيطرتها على شمال البلاد المعروف بأنه معقل للمسلحين المناهضين لطالبان.

قبل ساعات من وصول غني، أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للحكومة، دوستم يستقل طائرة في كابول إلى جانب كتيبة من عناصر مسلحة في طريقه إلى مزار شريف.

تدهور الوضع الأمني في أفغانستان بشكل كبير منذ أيار/مايو حين بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من انسحابه من البلاد الذي يفترض أن يستكمل قبل نهاية الشهر الحالي.

فرانس24/ أ ف ب

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