طالبان توسع سيطرتها في أفغانستان وتعلن الاستيلاء على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند

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أفادت مصادر أمنية أفغانية بأن حركة طالبان سيطرت الجمعة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد وأقرت وقفا لإطلاق النار لـ 48 ساعة لإخلاء المدينة من المسؤولين السياسيين والإداريين والجيش الأفغاني. وموازاة مع ذلك أعلن الناطق باسم حاكم غور استيلاء طالبان على شغشران عاصمة هذه الولاية بدون مقاومة في وسط البلاد. يأتي ذلك بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على قندهار ثاني أكبر مدينة أفغانية ليل الخميس الجمعة إلا أن القوات الحكومية لا تزال تسيطر على مطار هذه المدينة الهامة.

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أعلن مصدر أمني أفغاني أن حركة طالبان سيطرت الجمعة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان بعدما سمحت للجيش والمسؤولين السياسيين والإداريين بمغادرة المدينة.

وقال مسؤول أمني كبير "تم إخلاء لشكركاه وقرروا وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإجلاء" الجيش والمسؤولين المدنيين. وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت سابق استيلاءها على المدينة.

من جهة أخرى، أعلن زلماي كريمي الناطق باسم حاكم غور في وسط البلاد لوكالة الأنباء الفرنسية أن مقاتلي الحركة سيطروا صباح الجمعة بدون أن يواجهوا مقاومة، على شغشران عاصمة هذه الولاية.

طالبان تعلن استيلاءها على قندهار والحكومة لا تزال تسيطر على مطارها

وكانت طالبان قد أعلنت ليل الخميس الجمعة أنها استولت على قندهار في الجنوب وثاني أكبر مدينة في البلاد. وأكد أحد سكان المدينة هذه المعلومات. كما أكد مسؤولون الجمعة استيلاء حركة طالبان على مدينة قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، في أكبر انتكاسة تتعرض لها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحركة هجوما جديدا مع انسحاب القوات الأمريكية.

وصرح مسؤول في الحكومة المحلية لرويترز بعد إعلان المتشددين السيطرة على المدينة "سيطرت طالبان على مدينة قندهار بعد اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة الليلة الماضية". ولا تزال القوات الحكومية تسيطر على مطار قندهار، الذي كان ثاني أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في أفغانستان.

طالبان تسيطر على هرات

وسيطر مقاتلو الحركة الخميس على هرات في غرب البلاد ثالث مدينة أفغانية وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا عن كابول عبر استيلائهم على غزنة جنوب غرب العاصمة.

وبسبب "تسارع" الأحداث أعلنت واشنطن ليل الخميس الجمعة نشر ثلاثة آلاف جندي في مطار كابول الدولي للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين.

كما أعلنت لندن عن إرسال 600 جندي للهدف نفسه. وخلال ثمانية أيام سيطرت الحركة على حوالى عواصم نصف الولايات الأفغانية. وباتت تسيطر على الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها.

الحكومة الأفغانية تسيطر على ثلاث مدن كبرى فقط

ولم يبق تحت سلطة الحكومة سوى ثلاث مدن كبرى هي العاصمة كابول ومزار شريف أكبر مدينة في الشمال، وجلال أباد.

وبدأت حركة طالبان هجومها في أيار/مايو مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية والأجنبية الذي يجب أن يكتمل بحلول 31 آب/أغسطس.

وسيطرت أولاً على مناطق ريفية شاسعة من دون أن تواجه مقاومة كبيرة، ثم تسارع تقدمها بشكل كبير في الأيام الأخيرة لتستولي على العديد من المدن.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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