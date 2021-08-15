أفغانستان: الرئيس أشرف غني غادر البلاد وطالبان تأمر مقاتليها بدخول كابول "لمنع عمليات النهب"

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أعلنت مصادر متطابقة بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله الأحد أن رئيس أفغانستان أشرف غني غادر البلاد في وقت كانت تحاصر فيه طالبان العاصمة كابول. وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها إنها أمرت مقاتليها بالدخول إلى العاصمة "لمنع عمليات النهب" بعد مغادرة الشرطة المحلية مواقعها.

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غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني بلاده الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، الذي قال في مقطع مصور نشره على فيسبوك: "الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد تاركا الشعب في هذا الوضع". وأضاف "نترك الحكم لله والشعب".

وذكر مسؤول كبير بوزارة الداخلية الأفغانية أن الرئيس أشرف غني غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان.

وقالت رويترز إنها طلبت من مكتب الرئيس التعليق، فقال "لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية".

طالبان تأمر مقاتليها دخول كابول

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

وفي أسبوع ونيف، سيطرت حركة طالبان على جزء كبير من البلاد وتؤكد أنها تريد "انتقالا سلميا" للسلطة في الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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