الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني: "غادرت البلاد لتفادي إراقة الدماء وطالبان انتصرت"

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قال الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني الأحد في تدوينة على فيس بوك أنه اختار مغادرة البلاد لتفادي إراقة الدماء مع دخول حركة طالبان القصر الرئاسي في كابول. وأضاف أن "طالبان انتصرت... وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها".

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بعد ساعات قليلة على مغادرته البلاد، ظهر الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد للعموم عبر تدوينة على فيس بوك، قال فيها إنه اختار الفرار لتفادي إراقة الدماء مع دخول حركة طالبان القصر الرئاسي في كابول.

وأضاف أنه غادر لتجنب حدوث اشتباكات مع طالبان كانت ستعرض حياة الملايين من سكان كابول للخطر. وقال غني "طالبان انتصرت... وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها".

وتابع "إنهم يواجهون حالياً تحدّياً تاريخيّاً جديداً. إمّا أن يُحافظوا على اسم أفغانستان وشرفها وإمّا أن يُعطوا الأولويّة لأمكنة أخرى وشبكات أخرى".

وهذه أول تصريحات للرئيس الأفغاني منذ رحيله عن البلاد. ولم يكشف غني عن مكان تواجده.

وكان رحيل رئيس البلاد عن السلطة من أبرز مطالب حركة طالبان خلال مفاوضات استمرّت شهوراً مع الحكومة الأفغانيّة، إلا أن غني تمسك بالسلطة.

وانتخب غني رئيساً عام 2014 وأعيد انتخابه في 2019، وقد وعد بإنعاش الوضع في أفغانستان والقضاء على الفساد الذي ينخر البلاد، لكنه لم يفِ بهذين الوعدين.

فرانس24/ أ ف ب

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