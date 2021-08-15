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من 11 سبتمبر إلى دخول طالبان إلى كابول... 20 عاما من الحرب في أفغانستان

أسامة بن لادن © فرانس24 - صورة مقتطفة من الشاشة

مع دخول طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، يصادف الشهر المقبل الذكرى العشرين للاجتياح الأمريكي للبلاد بمساعدة الحلفاء، فبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 قررت الولايات المتحدة انتقاما للضحايا خوض معركتها ضدّ تنظيم القاعدة وزعيمها حينها أسامة بن لادن، وبعد نحو شهر بدأ قصف أفغانستان ومعه أطول الحروب الأمريكية في التاريخ. عودة في هذا التقرير إلى سنوات الحرب التي شنتها واشنطن والتي لم تشهد نهاية حركة طالبان التي باتت على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان.