طالبان تدعو إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي والقوات الأمريكية تؤمن محيط مطار كابول

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أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في مقابلة مع قناة الجزيرة الأحد انتهاء الحرب في أفغانستان ودعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي. ولفت المتحدث إلى أن طالبان لا تريد أن تعيش في عزلة وأن نوع الحكم وشكل النظام سيتضح قريبا. وتابع أن الحركة تحترم حقوق المرأة والأقليات وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية. من جهة أخرى، أكدت واشنطن أن قواتها أمنت محيط مطار كابول، مضيفة أنه تم إخلاء سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.

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أشار المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الأحد إلى انتهاء الحرب في أفغانستان ودعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي.

ولفت المتحدث محمد نعيم في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة إلى أن طالبان لا تريد أن تعيش في عزلة وأن نوع الحكم وشكل النظام سيتضح قريبا.

وتابع أن الحركة تحترم حقوق المرأة والأقليات وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية.

واعتبر نعيم أن طالبان ترغب في إقامة علاقات سلمية وأنها تتطلع إلى تطوير قنوات اتصال عديدة فتحتها بالفعل مع دول أجنبية. وأضاف "ندعو كل الدول والكيانات إلى الجلوس معنا لتسوية أي مشكلات".

كما شدد على أن الحركة لم تستهدف أي هيئة أو مقر دبلوماسي وأنها ستوفر الأمن للمواطنين والبعثات الدبلوماسية.

واستغرب المتحدث فرار غني "الذي لم يكن في الحسبان وحتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك". وقال نعيم لتلفزيون الجزيرة مباشر "نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

ورأى أن طالبان تجني اليوم ثمار جهودها وتضحياتها على مدار 20 عاما مضيفا أنها ستتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين وأنها لن تقبل في المقابل بالتدخل في شؤون أفغانستان.

ردود فعل دولية بعد سيطرة طالبان على كابول 01:49

إخلاء السفارة الأمريكية في كابول

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أمّن محيط مطار كابول، مضيفة أنه تم إخلاء سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.

كما أكدت الوزارة أن العلم الأمريكي سُحب الاثنين من سفارة الولايات المتحدة في كابول.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان بعد ساعات على سيطرة طالبان على المدينة "جميع أفراد السفارة موجودون في مبنى مطار حامد كرزاي الدولي الذي يؤمّن الجيش الأميركي محيطه".

وفي وقت لاحق، أعلن أن القوات الأمريكية أطلقت النار في الجو في مطار كابول حيث اجتاح حشد المدرج.

السماح للأفغان بمغادرة البلاد

من جهة أخرى، أصدرت أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا في وقت متأخر الأحد شددت فيه على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وقالت الحكومة الأمريكية وأكثر من 60 دولة منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وقطر والمملكة المتحدة في بيان مشترك إن من "يتولون مواقع السلطة في أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية -والمساءلة- فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور".

وأضاف البيان "الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش في سلام وأمن وكرامة. ونحن في المجتمع الدولي مستعدون لمساعدتهم".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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