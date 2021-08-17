طالبان تصدر عفوا عاما عن موظفي الدولة وتحث النساء على المشاركة في حكومتها

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء "عفوا عاما" عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين من استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف. إلى ذلك، حثت طالبان النساء على الانضمام إلى حكومتها في محاولة لاحتواء الخوف والقلق لدى الشعب الأفغاني بعد سيطرتها على العاصمة.

إعلان اقرأ المزيد

أصدرت حركة طالبان الثلاثاء "عفوا عاما" عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.

وقالت الحركة في بيان: "صدر عفو عام عن الجميع، لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة".

إلى ذلك، حثت طالبان النساء على الانضمام إلى حكومتها، في محاولة لاحتواء الخوف والقلق خصوصا بعد مشاهد الفوضى التي شهدها مطار كابول بعد سعي آلاف الأشخاص الفرار من العاصمة على متن طائرات الإجلاء الأجنبية.

وتريد طالبان مع عودتها إلى السلطة إشاعة أجواء من الهدوء والظهور بمظهر معتدل عبرت عنه الثلاثاء بإعلان عفو عام عن موظفي الحكومة.

وأتى في بيان طالبان أن "أولئك الذين يعملون في أي قسم أو دائرة حكومية يجب أن يستأنفوا عملهم برضا تام وأن يواصلوا أداء واجباتهم من دون أي خوف".

كما أعيد فتح بعض المحلات التجارية مع عودة شرطة المرور إلى الشوارع، فيما يستعد مسؤولو طالبان لعقد أول اجتماع دبلوماسي مع السفير الروسي. وأجرى مسؤول في طالبان مقابلة مع صحافية في قناة إخبارية أفغانية. لكن المدارس والجامعات ما زالت مغلقة، وخرج عدد قليل من النساء إلى الشوارع فيما خلع الرجال ملابسهم الغربية لارتداء الملابس التقليدية.

أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان هل ستشارك في الحكم؟ 01:21

تركيا تشيد بـ"الرسائل الإيجابية" لطالبان

من جهتها، رأت تركيا الثلاثاء أن الرسائل التي وجهتها حركة طالبان منذ سيطرتها على السلطة في كابول كانت "إيجابية" مضيفة أنها تجري محادثات مع الحركة الإسلامية المتطرفة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي "نرحب بالرسائل التي وجهتها حركة طالبان حتى الآن إن إلى الأجانب والبعثات الدبلوماسية أو إلى شعبها أيضا. نأمل أن تُترجم ذلك في أفعالها".

ما هو موقف موسكو؟ 03:10

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك