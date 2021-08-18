أفغانستان: واشنطن تعلن استيلاء طالبان على "كمية لا بأس بها" من المعدات العسكرية الأمريكية

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عناصر من طالبان في سوق بأحد شوارع كابول في 17 آب/ أغسطس 2021.

أكد جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الثلاثاء أن حركة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان، استولت على "كمية لا بأس بها" من الأسلحة الأمريكية. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في أعقاب نشر الحركة فيديو تستعرض فيه استيلاء مقاتليها على مروحيات أمريكية من طراز "بلاك هوك"، كانت بحوزة الجيش الأفغاني.

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استولت حركة طالبان التي باتت تحكم أفغانستان، أثناء مرحلة توسعها عبر البلاد، على "كمية لا بأس بها" من المعدات العسكرية الأمريكية، وفق ما أقر به جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال عن المعدات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، إن "كمية لا بأس بها وقعت في أيدي طالبان وليس لدينا انطباع بالتأكيد أنها ستعيدها إلينا".

ونشرت طالبان قبل يومين تسجيل فيديو، يظهر مقاتليها يحتفلون حول مروحيات أمريكية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأفغاني في مطار قندهار بجنوب البلاد.

وأوضح سوليفان أن "مروحيات ‘بلاك هوك‘ هذه لم تعط لطالبان. لقد أعطيت للقوات الأفغانية" بناء على طلب الرئيس الفار أشرف غني.

وأكد أن الرئيس بايدن "اختار" أن يتجاوب مع هذا الطلب، رغم إدراكه لخطر سقوط هذه المروحيات في أيدي طالبان.

فرانس24/ أ ف ب

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