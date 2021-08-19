مباشر: طالبان متهمة بإعاقة مغادرة الأفغان الراغبين في ترك أفغانستان

© أ ف ب

فر آلاف الأفغان من طالبان على متن رحلات إجلاء من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا.

لا يزال مسلحو طالبان يتمركزون في محيط مطار كابول فيما تتواصل عمليات الإجلاء المعقدة. واتهمت واشنطن الحركة بإعاقة وصول الأفغان الراغبين بالمغادرة إليها. هذا، وأفادت رويترز بمقتل عدة أشخاص في إطلاق نار لمقاتلي طالبان الخميس خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال في مدينة أسد آباد شرق أفغانستان. وسيطرت طالبان الأحد على كابول بعد هجوم سقطت خلاله معاقل الحكومة السابقة عبر ربوع البلاد في عشرة أيام. تابعوا تطور الأحداث مباشرة.

إعلان اقرأ المزيد

الساعة 13 و29 دقيقة (بتوقيت باريس): لافروف يقول إن "المقاومة ضد طالبان بقيادة صالح ومسعود تتركز في بانشير بأفغانستان"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في بانشير، بقيادة نائب الرئيس أمر الله صالح ونجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود. داعيا إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل "حكومة تمثيلية" في أفغانستان.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو "طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية. تصل معلومات عن الوضع في وادي بانشير" بشمال شرق كابول "حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب الرئيس (أمر الله) صالح وأحمد مسعود".

الساعة 13 و15 دقيقة: طالبان تعيق إجلاء الأفغان الراغبين في المغادرة عبر مطار كابول

يتمركز مسلحو طالبان الخميس في محيط مطار كابول فيما تتواصل عمليات الإجلاء المعقدة، لكن الولايات المتحدة اتهمتهم بإعاقة وصول الأفغان الراغبين بالمغادرة إليها.

وحاول عشرات الآلاف الفرار من أفغانستان منذ تولي الحركة الإسلامية المتشددة السلطة الأحد بعد هجوم عسكري خاطف مكنها خلال عشرة أيام من دخول العاصمة الأفغانية. وهؤلاء الأفغان الذين ما زالت حية في أذهانهم ذكرى انتهاكات النظام الذي حكم بين عامي 1996 و2001 وسجله الكارثي في مجال حقوق الإنسان، لا يثقون في الضمانات المتعددة التي قدمتها طالبان في الأيام الأخيرة.

وبينما تسمح طالبان للمواطنين الأمريكيين بالوصول إلى مطار كابول، يبدو أنها "تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار"، وفق المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

الساعة 13 و15 دقيقة: ما الذي وقع في مدينة جلال أباد؟

01:27

الساعة 12 و3 دقائق: مطالبة بإجلاء قاضيات أفغانيات إلى فرنسا

طالب الاتحاد النقابي للقضاة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح اللجوء للقاضيات الأفغانيات المهددات في بلادهن منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد، على ما قالت رئيسة أكبر نقابة فرنسية للقضاة سيلين باريزو. إذ صرحت لإذاعة "أوروب 1"، "طلبنا منه اعتبارا من 15 آب/أغسطس إجلاء القاضيات من أفغانستان بسرعة كبيرة ومنحهن اللجوء في فرنسا لأنهن مهددات جدا جراء هجوم حركة طالبان".

الساعة 10 و3 دقائق: قتلى في إطلاق نار لطالبان على متظاهرين بأسد آباد

لقي عدة أشخاص حتفهم الخميس في مدينة أسد آباد الأفغانية بعدما أطلق مقاتلو طالبان النار على أشخاص يلوحون بالعلم الوطني في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال، حسب شهود عيان نقلت عنهم وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الشاهد، ويدعى محمد سالم، أنه لم يتضح إن كان الضحايا قد سقطوا جراء إطلاق النار أم التدافع الذي أعقب ذلك. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم طالبان.

وأسد آباد هي عاصمة إقليم كونار الواقع في شرق البلاد.

الساعة 9 و15 دقيقة: ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: تطور الوضع في أفغانستان كارثة وكابوس

اعتبر ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن تطور الوضع في أفغانستان كارثة وكابوس، مضيفا بأن طالبان قد تختار الحكم منفردة وتقيم إمارة أو تشكل حكومة لتقاسم السلطة.

الساعة 7 و52 دقيقة: طالبان تدعو الناس لمغادرة مطار كابول بعد مقتل 12 منذ الأحد

قال مسؤولون من طالبان وحلف شمال الأطلسي إن 12 شخصا قتلوا في المطار بالعاصمة الأفغانية كابول ومحيطه منذ سيطرت الحركة على المدينة الأحد، مما أثار اندفاع أشخاص خائفين يحاولون المغادرة.

وقال مسؤول من طالبان اليوم الخميس إن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع، وحث المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك