مباشر: حلف شمال الأطلسي يعلن عن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص منذ سقوط كابول

قال مسؤول في حلف الناتو الجمعة إنه قد تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابول منذ سقوط العاصمة الأفغانية الأحد تحت قبضة طالبان، مشيرا إلى أن الحشود ما زالت تحاول الفرار في "مسعى مستميت". والخميس تباحث ماكرون وبوتين وماريو دراغي هاتفيا حول الأزمة في أفغانستان وحول طالبان التي تعرقل جهود إجلاء الأفغان من البلاد. تابعوا على فرانس24 مباشرة آخر التطورات في أفغانستان الجمعة أولا بأول.

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الساعة 07:35 (بتوقيت باريس) منصات التواصل تؤمن حسابات الأفغان لحمايتهم

أعلنت فيس بوك وتويتر ولينكدإن أنها اتخذت تدابير لتأمين حسابات المواطنين الأفغان لحمايتهم من الاستهداف بعد سيطرة طالبان السريعة على البلاد. وقال ناثانيال غلايشر رئيس السياسة الأمنية في فيس بوك على تويتر الخميس، إن الشركة أوقفت مؤقتا قدرة الأشخاص على مطالعة قوائم حسابات الأصدقاء في أفغانستان أو البحث فيها.

الساعة 07:35 (بتوقيت باريس) دول ومنظمات تتواصل مع طالبان حول عمليات الإجلاء

ذكر مسؤول في طالبان الجمعة أن العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيهم أو موظفيهم من العاصمة الأفغانية كابول.

الساعة 07:30 (بتوقيت باريس) الولايات المتحدة أجلت ثلاثة آلاف شخص من كابول الخميس

قال مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي الجمعة إن بلاده قد أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابول الخميس. وصرح المصدر "أجلت الولايات المتحدة نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار حامد كرزاي الدولي في 16 رحلة لطائرات سي-17"، مضيفا أن قرابة 350 منهم أمريكيون.

وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن "بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أمريكيين ومتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم وأفغان عرضة للخطر". مشيرا إلى أن مجمل من أجلاهم الجيش منذ 14 أغسطس/آب بلغ نحو تسعة آلاف.

الساعة 07:05 (بتوقيت باريس) حلف الناتو: "إجلاء أكثر من 18 ألف شخص منذ الأحد"

أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي الجمعة بأن أكثر من 18 ألفا قد أُجلوا من مطار كابول منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية الأحد. إلا أن المصدر قال إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار.

الساعة 07:05 (بتوقيت باريس) ماكرون يبحث مع بوتين وماريو دراغي الوضع في أفغانستان

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباحثات هاتفية مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس، على ضرورة أن يكون هناك "تعاون دولي وثيق" بشأن الأزمة في أفغانستان، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقال الإليزيه في بيان إنه خلال محادثته مع بوتين التي استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، ناقش ماكرون بشكل خاص "التوقعات ذات الأولوية في ما يتعلق بحركة طالبان" التي استولت على السلطة في كابول. كما أوضح البيان أن في صدارة ما يتوقعه المجتمع الدولي من طالبان هو "مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومقاطعة الحركات الإرهابية الدولية واحترام حقوق المرأة".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه وخلال المكالمة بين ماكرون ودراغي، شدد الزعيمان على "الحاجة إلى تعاون وثيق" داخل الاتحاد الأوروبي "من أجل إجلاء الأوروبيين والأفغان الأكثر عرضة للخطر، وكذلك أيضا من أجل استشراف تداعيات الأزمة الأفغانية".

الساعة 07:05 (بتوقيت باريس) مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر من هجمات إرهابية في أفغانستان

حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة (إن بي سي نيوز) إن الحكومة الأمريكية "تركز بشدة" على احتمال شن جماعة مثل ولاية خراسان التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" هجوما إرهابيا في أفغانستان. وتناصب الجماعة العداء لطالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان في مطلع الأسبوع.

للمزيد: عودة على التغطية المباشرة للوضع في أفغانستان الخميس

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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