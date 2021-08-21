إعصار "غريس" يشتد ويضرب سواحل المكسيك من جديد

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صورة من الأقمار الصناعية لإعصار "غريس" بصدد الاقتراب من المكسيك، 21 آب/ أغسطس

رفعت السلطات المكسيكية حالة التأهب السبت مع وصول إعصار "غريس" إلى ولاية فيراكروز المنتجة للنفط. فيما أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن "غريس" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة ليل الجمعة السبت قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية.

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استهدف الإعصار "غريس" ولاية فيراكروز المكسيكية المنتجة للنفط في ساعة مبكرة من صباح السبت في الوقت الذي حث فيه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الناس في خمس ولايات على اللجوء للأماكن المرتفعة والملاجئ.

وقال لوبيز أوبرادور على تويتر إنه تم تجهيز الآلاف من قوات الحماية المدنية ووزارة الدفاع والبحرية وكذلك شركة الكهرباء الحكومية.

Están pendientes, informando y en apoyo, 7 mil 829 elementos de Protección Civil del estado y de la federación, así como personal de las secretarías de la Defensa y de Marina y de la Comisión Federal de Electricidad. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 21, 2021

وقال المركز الأمريكي للأعاصير و مقره ميامي إن "غريس" كان على بعد نحو 165 كيلومترا شمالي مدينة فيراكروز في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ويتحرك غربا بسرعة 17 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز أن "غريس" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة ليل الجمعة السبت قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية. وقال المركز إن "غريس تحول بسرعة إلى إعصار كبير".

وقالت السلطات المكسيكية إن غريس اجتاح في الأسبوع الماضي ساحل المكسيك المطل على الكاريبي وأسقط أشجارا وتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص من دون التسبب في خسائر في الأرواح. كما اجتاح "غريس" جامايكا وهايتي اللتين ما زالتا تترنحان من آثار زلزال بلغت قوته 7,2 درجة مصحوبا بأمطار غزيرة.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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