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هل تتمكن طالبان عبر تجارة المخدرات والدعم الخارجي لبعض الدول من تمويل حكم أفغانستان؟

صورة مقتطفة من الشاشة © فرانس24

استطاعت حركة طالبان أن تصمد عشرين عاما في حربها ضد الولايات المتحدة والقوى الأجنبية قبل أن تتمكن من إسقاط العاصمة كابول تحت قبضتها. وتعد المخدرات أولى مصادر تمويلها. فمنذ وصول القوات الأمريكية إلى أفغانستان، ضاعفت الحركة زرع حقول الأفيون وتحكمت في مخابر إنتاج اليهروين وسيطرت على جزء كبير من تجارة المخدرات. وتعد البلاد مصدر 84 بالمئة من الهيروين العالمي. كما استفادت الحركة من الدعم الخارجي القادم من باكستان وبعض الممولين في الخليج. فهل تكفي هذه الأموال لإدارة بلد كامل؟