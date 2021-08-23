مباشر: طالبان تعلن شن هجوم على وادي بانشير شمال كابول مع استمرار فوضى الإجلاء
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في الوقت الذي تتواصل فيه عملية الإجلاء انطلاقا من مطار كابول في أجواء معقدة، أعلنت طالبان الأحد شن هجوم واسع النطاق على منطقة وادي بانشير، التي لا تزال خارج سيطرتها في أفغانستان. ويأمل الرئيس الأمريكي أن تنتهي عملية الإجلاء قبل 31 أغسطس/آب، فيما تترفع أصوات دولية أخرى لإرجاء هذا الموعد. تابعوا آخر التطورات على فرانس24 مباشرة بتوقيت باريس.
الساعة 12:00 ظهرا
قال متحدث باسم حركة طالبان الاثنين إن قوات الحركة استعادت السيطرة على ثلاث مناطق في شمال أفغانستان كانت قد سقطت في أيدي ميليشيات محلية الأسبوع الماضي. وأوضح المتحدث ذبيح الله مجاهد إن ممر سالانج على الطريق الرئيسي الذي يمتد من جنوب أفغانستان إلى شمالها مفتوح وإن القوات المعادية محاصرة في وادي بانشير. لكن بيانه أشار إلى عدم وقوع اشتباكات في الوقت الحالي. وأضاف "الإمارة الإسلامية تحاول تسوية المشاكل سلميا".
وكانت قوات موالية لأحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود القائد المناوئ للاتحاد السوفياتي السابق، قد تمركزت في وادي بانشير بمنطقة جبلية إلى الشمال الغربي من كابول شهدت مقاومة لطالبان قبل 2001.
ودعا مسعود، الذي تضم قواته فلول الجيش النظامي ووحدات من القوات الخاصة، إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة شاملة.
الساعة 12:00 ظهرا
دعت إيران القلقة إزاء تداعيات الصراع في أفغانستان المجاورة الاثنين "جميع الأطراف" في هذا البلد إلى إنهاء العنف والتفاوض من أجل تشكيل حكومة "شاملة" بمشاركة كافة الأطياف. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي: "لا يوجد حل عسكري للمشكلات التي تعاني منها أفغانستان".
الساعة 10:16 صباحا
قال مصدران في حركة طالبان لرويترز يوم الاثنين إن طالبان لن تمدد الموعد النهائي لانسحاب القوات الغربية من أفغانستان في 31 آب/أغسطس، إلا أن المصدرين أضافا أن طالبان لم تتلق أي اتصال من أي حكومة أو مسؤول غربي لتمديد الموعد النهائي.
الساعة 8:01 صباحا
قُتل حارس أفغاني في تبادل لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في مطار كابول، ما دفع القوات الألمانية والأمريكية إلى التدخل، بحسب ما أعلن الجيش الألماني، الذي أوضح الجيش على تويتر أنه "حدث تبادل لإطلاق النار بين حراس أفغان ومهاجمين مجهولي الهوية عند البوابة الشمالية لمطار كابول. قُتل حارس أفغاني وأصيب ثلاثة آخرون".
الساعة 4:52 صباحا
كتبت حركة طالبان في تغريدة على حسابها بموقع تويتر بالعربية: "مئات من مجاهدي الإمارة الإسلامية يتوجهون نحو ولاية بانشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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