مباشر: طالبان تعلن شن هجوم على وادي بانشير شمال كابول مع استمرار فوضى الإجلاء

طالبان تعلن استعادة السيطرة على ثلاث مناطق شمالية من ميليشيات أفغانية

قال متحدث باسم حركة طالبان الاثنين إن قوات الحركة استعادت السيطرة على ثلاث مناطق في شمال أفغانستان كانت قد سقطت في أيدي ميليشيات محلية الأسبوع الماضي. وأوضح المتحدث ذبيح الله مجاهد إن ممر سالانج على الطريق الرئيسي الذي يمتد من جنوب أفغانستان إلى شمالها مفتوح وإن القوات المعادية محاصرة في وادي بانشير. لكن بيانه أشار إلى عدم وقوع اشتباكات في الوقت الحالي. وأضاف "الإمارة الإسلامية تحاول تسوية المشاكل سلميا".

وكانت قوات موالية لأحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود القائد المناوئ للاتحاد السوفياتي السابق، قد تمركزت في وادي بانشير بمنطقة جبلية إلى الشمال الغربي من كابول شهدت مقاومة لطالبان قبل 2001.

ودعا مسعود، الذي تضم قواته فلول الجيش النظامي ووحدات من القوات الخاصة، إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة شاملة.