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أفغانستان: بانشير..."الأسود الخمسة" التي تواصل مقاومة سيطرة طالبان على البلاد

عنصر من المقاومة الأفغانية ضد طالبان يجهز آلية هامفي في مركز في بانشير في 23 آب/اغسطس 2021. © أ ف ب

تشكل جيب للمقاومة ضد سيطرة طالبان على أفغانستان في منطقة بانشير شمال شرق كابول، تقودها "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود نجل القائد المعروف أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001. وتعني بانشير الأسود الخمسة باللغة الدارية، وهي إحدى اللغات الرسمية في أفغانستان. ويبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة 99 بالمئة منهم من الطاجيك أحد المكونات العرقية للنسيج المجتمعي الأفغاني. وتطالب بانشير باستقلال ذاتي وترفض الانخراط في حكم مركزي بقيادة طالبان.