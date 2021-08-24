مباشر: واشنطن تسرع عمليات الإجلاء من أفغانستان ومجموعة السبع تبحث الوضع
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تسابق واشنطن الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول قبل 31 من الشهر الجاري، وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لذلك. وأعلن البيت الأبيض مساء الاثنين أنه تم إجلاء نحو 11 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار العاصمة خلال الساعات الـ12 الأخيرة. وتجتمع دول مجموعة السبع الثلاثاء لإيجاد مقاربة مشتركة يتم التعامل وفقها مع حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، والتي تحاول تقديم صورة جديدة عنها، بحثا عن مكان لها ضمن الأسرة الدولية.
الساعة 8:15 صباحا
الساعة 3:11 صباحا
قال مصدران دبلوماسيان إنه من المتوقع أن يتعهد قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية باتخاذ موقف موحد إزاء الاعتراف رسميا بحركة طالبان من عدمه أو فرض عقوبات عليها، وذلك خلال اجتماع افتراضي لبحث الوضع في أفغانستان الثلاثاء.
الساعة 2:52 صباحا
أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين أنه تم إجلاء نحو 11 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ12 الأخيرة، في وقت تتسارع فيه وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل انتهاء المهلة المحددة لإنجاز الانسحاب من هذا البلد في 31 آب/أغسطس.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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