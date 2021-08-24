مباشر: واشنطن تسرع عمليات الإجلاء من أفغانستان ومجموعة السبع تبحث الوضع

جنود أمريكيون يراقبون عملية الإجلاء في مطار كابول في 23 آب/أغسطس. © أ ف ب

تسابق واشنطن الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول قبل 31 من الشهر الجاري، وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لذلك. وأعلن البيت الأبيض مساء الاثنين أنه تم إجلاء نحو 11 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار العاصمة خلال الساعات الـ12 الأخيرة. وتجتمع دول مجموعة السبع الثلاثاء لإيجاد مقاربة مشتركة يتم التعامل وفقها مع حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، والتي تحاول تقديم صورة جديدة عنها، بحثا عن مكان لها ضمن الأسرة الدولية.