أفغانستان: جو بايدن يؤكد أن انسحاب الجيش الأمريكي من كابول سينتهي في 31 أغسطس

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن "مهمة" الجيش الأمريكي في أفغانستان ستنتهي في 31 آب/أغسطس، مبررا قراره بـ"تزايد" خطر شن الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية" هجمات على قوات بلاده في كابول. وفي الوقت ذاته، طلب بايدن من البنتاغون وضع خطط طوارئ إذا "اقتضت الضرورة" إرجاء الانسحاب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

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أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة مجموعة الدول السبع الثلاثاء خلال اجتماع عبر الفيديو أن "مهمة" الجيش الأمريكي في أفغانستان ستنتهي في 31 آب/أغسطس، وطلب في الوقت ذاته من البنتاغون وضع خطط طوارئ إذا "اقتضت الضرورة" إرجاء الانسحاب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي في بيان إن بايدن أكد لقادة مجموعة السبع أن بلاده في طور إنجاز (عمليات الإجلاء) بحلول 31 آب/أغسطس"، وهو الموعد الذي كانت واشنطن قد حددته لإنجاز انسحاب قواتها قبل استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

ونقل البيان عن بايدن قوله إن "انتهاء المهمة بحلول 31 آب/أغسطس يتوقف على مواصلة التنسيق مع طالبان بما في ذلك إتاحة الدخول إلى المطار للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم".

وألقى بايدن مساء الثلاثاء خطابا في البيت الأبيض برر فيه قراره إنجاز الانسحاب من أفغانستان بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري بـ"تزايد" خطر شن الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية" هجمات على القوات الأمريكية في كابول.

وقال الرئيس الأمريكي إن الجسر الجوي الذي تقوده بلاده لإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الغربية والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الغربيين يجب أن ينتهي قريبا لأنه كلما طالت مدة بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان كلما كان هناك "خطر حاد ومتزايد بوقوع هجوم من قبل جماعة إرهابية تُعرف باسم الدولة الإسلامية-خراسان" أو "ولاية خراسان" في تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس24/ أ ف ب

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