جان كاستكس: فرنسا ستوقف عمليات الإجلاء من أفغانستان اعتبارا من مساء الجمعة

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في مدينة نيس، في 14 يوليو/تموز 2021.

من المقرر أن توقف باريس عمليات إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء الجمعة، كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس. كما أعلنت هولندا وبلجيكا عمليات الإجلاء من كابول، فيما قالت تركيا الأربعاء إنها باشرت سحب قواتها من أفغانستان حيث نشرت 500 جندي أدوا مهام غير قتالية في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي.

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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس لإذاعة "آر.تي.إل" إن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء الجمعة. وقال: "سنواصل (الإجلاء) حتى مساء غد".

بدورها، أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستوقف عمليات الإجلاء من مطار كابول الخميس بعدما طلبت منها القوات الأمريكية مغادرة المطار قبل انسحابها المرتقب منه.

وقال وزيرا الخارجية والدفاع في رسالة إلى البرلمان إن "هولندا تبلغت اليوم من الولايات المتحدة أن عليها الرحيل وستنظم على الأرجح آخر الرحلات لاحقا خلال النهار".

وكانت بلجيكا قد أعلنت مساء الأربعاء أنها أوقفت عمليات الإجلاء من مطار كابول، وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في تغريدة على تويتر إن "الحكومة الفدرالية اتخذت قرارا بإنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول في ضوء تطورات الوضع في أفغانستان". وأضاف أن القرار اتخذ "بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين" لبلاده.

تركيا بدأت سحب قواتها...

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أنها باشرت سحب قواتها من أفغانستان. وقالت الوزارة في بيان إن "القوات المسلحة التركية ستعود إلى أرض الوطن معتزة بنجاحها في إتمام المهام الموكلة إليها".

ونشرت تركيا في أفغانستان 500 جندي أدوا مهام غير قتالية في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي التي تم التخلي عنها حاليا في البلاد.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابول بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس/آب.

فرانس24/ رويترز

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