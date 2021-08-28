أفغانستان: بايدن يحذر من هجوم "محتمل جدا" على مطار كابول قبل انسحاب القوات الأمريكية

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت من هجوم "محتمل جدا" على مطار كابول "في الساعات الأربع والعشرين إلى الست والثلاثين" المقبلة، مؤكدا أن الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم "الدولة الإسلامية" لن تكون "الأخيرة".

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بعد إعلان واشنطن تخلصها من عنصرين بارزين في تنظيم "الدولة الإسلامية"، نبه الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إلى احتمال كبير لحدوث هجوم على مطار كابول خلال الثلاثة أيام المقبلة أي قبل آخر أجل لانسحاب القوات الأمريكية في 31 آب/ أغسطس.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إن "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعا".

وأضاف بايدن أن "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الست والثلاثين المقبلة".

وأسفر هجوم انتحاري الخميس قرب مطار كابول عن أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.

ورد الجيش الأمريكي على هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان". واعلن البنتاغون السبت أن "هدفين مهمين" لتنظيم الدولة الإسلامية قتلا وأصيب هدف ثالث في ضربة لطائرة أمريكية من دون طيار في أفغانستان. ولم تكشف واشنطن أسماء هذه "الأهداف".

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv — President Biden (@POTUS) August 28, 2021

وتابع بايدن في بيانه "قلت إننا سنطارد المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا ومدنيين أبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك". وقال أيضا "هذه الضربة ليست الأخيرة. سنواصل مطاردة أي شخص ضالع في هذا الاعتداء المشين وسنجعلهم يدفعون الثمن".

ونشر البنتاغون بعد ظهر السبت هويات الجنود وعددهم 13 الذين قضوا في اعتداء الخميس. وخمسة من هؤلاء كانوا في عامهم العشرين، ما يساوي الفترة الزمنية لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ العام 2001.

واعتبر بايدن أن "شجاعتهم جعلت أكثر من 117 ألف شخص كانوا معرضين للخطر بأمان" عبر مغادرة أفغانستان منذ نهاية تموز/يوليو.

فرانس24/ أ ف ب

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