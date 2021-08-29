أفغانستان: ضربة أمريكية على "آلية مفخخة" تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" قرب مطار كابول

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مقاتلون من حركة طالبان بأحد شوارع كابول في 29 آب/ أغسطس فيما يستمر التهديد بهجوم انتحاري على المرحلة الأخيرة لإجلاء الجيش الأمريكي.

قصفت الولايات المتحدة الأحد "آلية مفخخة" في كابول في ضربة بطائرة مسيرة. وقال البنتاغون إن الضربة كانت "دفاعية" بهدف "القضاء على تهديد وشيك" للمطار مصدره "تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان". وكان الرئيس جو بايدن حذر السبت من هجوم "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية الأحد إنها نفذت ضربة "دفاعية" بطائرة مسيرة على آلية مفخخة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" كانت تمثل "تهديدا وشيكا" على مطار كابول.

وقال بيل أوربان متحدثا باسم القيادة المركزية "نحن واثقون بضرب الهدف. نتأكد من احتمال (سقوط) ضحايا مدنيين"، مضيفا أن "انفجارات ثانوية مصدرها الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة".

وذكر شهود أن انفجارا وقع بالقرب من مطار كابول، وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد في السماء.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات. وقال شاهدان إن الانفجار نجم على ما يبدو عن صاروخ أصاب منزلا في منطقة على الجانب الشمالي من المطار، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.

تحذير سابق

وكان الرئيس جو بايدن حذر السبت من هجوم "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وردا على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم المتطرف وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".

وتزامن إعلان الضربة الجوية الأخيرة مع وجود الرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن صباح الأحد في قاعدة دوفر العسكرية شرق واشنطن للقاء عائلات الجنود الضحايا، على أن تقام ظهرا (16,00 ت غ) مراسم تكريم لهم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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