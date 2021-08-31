فرانس24 في أفغانستان

حصري: مطار كابول مهجور بعد انسحاب آخر الجنود الأمريكيين

موفد فرانس24 إلى أفغانستان سيريل بايان بمطار كابول بعد مغادرة آخر جندي أمريكي البلاد. 31 أغسطس/آب 2021. © فرانس24

نص: سيريل بايان 5 دقائق

بعد عشرين عاما من الوجود العسكري في أفغانستان والأموال الطائلة التي صرفتها، سحبت الولايات المتحدة آخر جنودها من البلاد ليل الاثنين الثلاثاء. وقال موفد فرانس24 سيريل بايان إن الوضع يثير الدهشة، سريالي أن يخلو مطار كابول الدولي من أي جندي أجنبي فيما تجول فيه عناصر أمن حركة طالبان. وشهد بايان آلاف المركبات الأمريكية في عين المكان تتفقدها عناصر الإسلاميين المتشددين. وقال إن طالبان "يدعوننا ليبينوا أن السلام يعم المكان وأنهم يفرضون سيادتهم الكاملة على البلاد".