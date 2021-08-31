مباشر: الولايات المتحدة الأمريكية تستكمل سحب قواتها العسكرية من أفغانستان بعد 20 عاما من التدخل
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الاثنين، مستكملة بذلك سحب آخر قواتها من ذلك البلد لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة طالبان الإسلامية المتشددة على الحكم. تابعوا معنا أولا بأول آخر تطورات هذا الانسحاب وأصدائه في أفغانستان والعالم.
* الأحداث بتوقيت باريس
أبرز المحطات في التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان منذ 2001
عملية "الحرية الدائمة"
في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2001، أي بعد أقل من شهر على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر التي أدت غلى سقوط ثلاثة آلاف قتيل في الولايات المتحدة، شن الرئيس جورج بوش هجوماً عسكرياً واسع النطاق في افغانستان على أثر رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
كانت حركة طالبان المتشددة التي حكمت البلاد منذ 1996 تؤوي بن لادن وتنظيمه الي يقف وراء الهجمات. في 06 كانون الأول/ديسمبر، استسلمت طالبان وتم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة حامد كرزاي ونشر قوة دولية للحلف الأطلسي. في تشرين الاول/اكتوبر 2004، فاز كرزاي بأول انتخابات رئاسية تجري بالاقتراع المباشر في تاريخ البلاد.
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الجمهوريون يهاجمون بايدن بسبب الانسحاب "المذلّ" من أفغانستان
شنّ أركان الحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة هجوماً حادّاً على الرئيس الديموقراطي جو بايدن الاثنين بعد إعلان البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان، في انسحاب قالوا إنّه "مذلّ" ويترك مواطنين أمريكيين "تحت رحمة" حركة طالبان. وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في بيان إنّ بايدن "خلق كارثة وخذل الأمريكيين ومصالحنا".
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الجيش الأمريكي أعطب طائرات ومدرّعات قبل انسحابه من مطار كابول
أعلن الجيش الأمريكي أنّه أعطب قبل انسحابه من مطار كابول ليل الإثنين طائرات وآليات مدرّعة ومنظومة دفاعية مضادّة للصواريخ. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي إنّ قواته "نزعت سلاح" هذه الأعتدة أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى. وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ العتاد الذي تمّ تعطيله يشمل 73 طائرة، مؤكّداً أنّ "هذه الطائرات لن تحلّق مرة أخرى".
وأضاف أنّ الجيش الأمريكي ترك خلفه أيضاً منظومة دفاع صاروخي من طراز "سي-رام" كان قد نصبها لحماية مطار كابول، وهي المنظومة التي اعترضت الاثنين خمس هجمات صاروخية شنّها تنظيم "الدولة الإسلامية" على المطار، مشيراً إلى أنّ صعوبة تفكيكها حتّمت في النهاية تدميرها.
واشنطن "ستعمل" مع طالبان إذا وفت بتعهداتها
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليل الإثنين بعيد إنجاز قوات بلاده انسحابها من أفغانستان أنّ الولايات المتّحدة "ستعمل" مع حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة إذا "وفت بتعهّداتها".
وقال بلينكن للصحفيين إنّ "كلّ خطوة سنتّخذها لن تستند إلى ما تقوله حكومة طالبان وإنمّا إلى ما تفعله للوفاء بتعهّداتها"، مشدّداً على أنّ ما تطلبه الحركة من المجتمع الدولي من اعتراف ودعم يجب أن "تكتسبه" عن جدارة واستحقاق.
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الولايات المتحدة: مطار كابول خارج السيطرة ومنع شركات الطيران الأمريكية من استخدامه
قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الاثنين إن مطار كابول لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية الآن مع انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وإن
الطائرات المدنية الأمريكية ممنوعة من التحليق في أجواء ذلك البلد ما لم تحصل على تصريح مسبق.
وقالت الإدارة في بيان "بالنظر إلى عدم وجود خدمات المراقبة الجوية وهيئة طيران مدني عاملة في أفغانستان، وكذلك المخاوف الأمنية المستمرة فإنه يُحظر على شركات الطيران المدنية الأمريكية والطيارين الأمريكيين والطائرات المدنية المسجلة في الولايات المتحدة العمل على أي ارتفاع فوق الكثير من أنحاء أفغانستان".
البنتاغون يعلن إكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان". وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 آب/أغسطس" في الساعة 9:29 ت غ. وأوضح أن آخر أمريكيين غادرا كابول هما روس ويلسون سفير الولايات المتحدة في كابول والجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان.
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فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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