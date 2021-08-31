مباشر: الولايات المتحدة الأمريكية تستكمل سحب قواتها العسكرية من أفغانستان بعد 20 عاما من التدخل

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أبرز المحطات في التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان منذ 2001

عملية "الحرية الدائمة"

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2001، أي بعد أقل من شهر على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر التي أدت غلى سقوط ثلاثة آلاف قتيل في الولايات المتحدة، شن الرئيس جورج بوش هجوماً عسكرياً واسع النطاق في افغانستان على أثر رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

كانت حركة طالبان المتشددة التي حكمت البلاد منذ 1996 تؤوي بن لادن وتنظيمه الي يقف وراء الهجمات. في 06 كانون الأول/ديسمبر، استسلمت طالبان وتم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة حامد كرزاي ونشر قوة دولية للحلف الأطلسي. في تشرين الاول/اكتوبر 2004، فاز كرزاي بأول انتخابات رئاسية تجري بالاقتراع المباشر في تاريخ البلاد.

