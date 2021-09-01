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هل تقيم إيران علاقات دبلوماسية مع طالبان؟

معبر حدودي بين إيران وأفغانستان © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، تترقب إيران سلوك الحكومة الأفغانية الجديدة لاتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين. ويرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن السلام في البلد الجار مشروط بتشكيل حكومة شاملة تعكس التكوين العرقي والديمغرافي. من جانبه، صرح المرشد الأعلى علي خامئني أن أفغانستان "دولة شقيقة وتشترك مع إيران في اللغة والدين والثقافة". ويعتبر مراقبون أن موقف خامنئي يمهد لاعتراف غير مباشر بحكومة الحركة المستقبليلة.