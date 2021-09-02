ريبورتاج: إيران تشهد موجة لجوء جديدة للأفغان بعد عودة طالبان إلى الحكم

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عاش طاهر وعمل عامين في طهران وهو يستضيف اليوم لاجئين فروا من أفغانستان بعد سقوطها بيد طالبان. وحسب وزارة اللاجئين الأفغانية يعيش 2,5 مليون أفغاني في الجمهورية الإسلامية. وفي العامين الماضيين دفعت جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية اللاجئين إلى العودة إلى أفغانستان. لكن اليوم، باتت إيران وخصوصا منطقة دوغارون الحدودية تستقبل يوميا مئات اللاجئين الأفغان. وبالرغم من إعلان وزير الداخلية استعداد بلاده لاستقبالهم في المحافظات الحدودية، لكنه شدد على ضرورة عودتهم فور توفر الأمن والاستقرار في بلادهم.