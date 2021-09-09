أول رحلة تجارية تقلع من مطار كابول على متنها 200 أجنبي والخارجية القطرية تشكر طالبان

أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من مطار كابول الخميس على متنها 200 أجنبي، في أول رحلة إجلاء منذ استكمال الانسحاب الأمريكي في 30 آب/أغسطس. وشكر وزير الخارجية القطري حركة طالبان لمساعدتها في إعادة تشغيل مطار كابول، كما أشار إلى أن "المساعدات الإنسانية في أفغانستان يجب ألا ترتبط بالعملية السياسية".

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في أول رحلة إجلاء منذ استكمال الانسحاب الأمريكي في 30 آب/أغسطس، تمكن مئتا أجنبي الخميس بينهم أمريكيون من مغادرة العاصمة الأفغانية كابول عبر مطارها الدولي الخميس.

فقد أقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية وعلى متنها 200 شخص من مطار كابول، في أول رحلة من نوعها منذ عملية الإجلاء الضخمة والتي اتسمت بالفوضى، لأكثر من 120 ألف شخص مع استكمال الانسحاب الأمريكي.

وزير خارجية قطر يشكر طالبان

في مطار كابول، قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني لقناة "الجزيرة" إنّ "اليوم هو يوم تاريخي لهذا المطار"، مضيفا أن "إعادة فتح المطار للرحلات الدولية قد يكون بشكل تدريجي".

من جهته، أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن أول رحلة دولية تجارية منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أقلعت من مطار كابول.

وشكر الوزير القطري طالبان لمساعدتها في إعادة تشغيل مطار كابول، كما أشار إلى أن "المساعدات الإنسانية في أفغانستان يجب ألا ترتبط بالعملية السياسية".

إلى ذلك، أفاد مسؤول قطري أن المطار جاهز بنسبة تقارب 90 بالمئة لاستئناف العمليات وسيعود للعمل بالكامل تدريجيا.

الخارجية الأمريكية تواصلت مع رعاياها

وأفاد أحد الركاب ويحمل الجنسيتين الأفغانية والأمريكية قبيل صعوده الطائرة مع عائلته، إن وزارة الخارجية الأمريكية اتصلت به صباحا وطلبت منه التوجه إلى المطار. وأضاف هذا الوالد: "تواصلنا مع وزارة الخارجية، واتصلت بها هذا الصباح وطلبت منها التوجه إلى المطار".

وأظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة "الجزيرة" القطرية مجموعات من المسافرين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ينتظرون وإلى جانبهم حقائبهم على المقاعد في بوابات مطار العاصمة الأفغانية.

ولم تتضح بعد ما إذا كانت أي دولة أخرى عدا عن قطر، قد لعبت دورا في تنظيم عملية الإجلاء.

في وقت سابق الخميس أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن قرابة 100 أمريكي فقط لا يزالون في أفغانستان.

وصرحت لمحطة إم إس إن بي سي "حاليا هناك 100 تقريبا، ونبذل المساعي للوصول إلى المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة، وكذلك إلى مقيمين دائمين وشركاء رئيسيين آخرين".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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