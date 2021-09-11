باكستان تطلق أولى رحلاتها التجارية إلى كابول منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان

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بداية من الأسبوع المقبل ستطلق الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلاتها التجارية إلى كابول، وفق ما أعلنت على لسان الناطق باسم شركة الخطوط الجوية. وبهذا القرار تصبح إسلام أباد أول بلد يقوم بهذه الخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة.

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قال ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

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وأوضح الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان "حصلنا على كافة التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات. من المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية وهي من طراز +أيرباص أيه320+ من إسلام أباد إلى كابول في 13 أيلول/سبتمبر".

فرانس24/ أ ف ب

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