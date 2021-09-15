الولايات المتحدة تعلن عن إجلاء نحو 500 عسكري ومدني أفغاني من أوزبكستان

أجلت الولايات المتحدة حوالي 500 عسكري ومدني أفغاني من أوزبكستان البلد المجاور لأفغانستان، حسبما قال الثلاثاء متحدث باسم السفارة الأمريكية في طشقند مشيرا إلى أن العملية أنجزت في 12 و13 سبتمبر/أيلول. من جهتها، أعلنت الحكومة الأوزبكية أن كافة اللاجئين الأفغان الذين هربوا من حركة طالبان غادروا أراضيها.

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أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها أجلت حوالي 500 "عسكري ومدني" أفغاني من أوزبكستان، البلد المجاور لأفغانستان والذي قالت حكومته إنه أصبح خاليا من اللاجئين الأفغان الذين فروا من حركة طالبان.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في طشقند إن الولايات المتحدة أجلت من مطار ترميز (جنوب) بمساعدة الحكومة الأوزبكية 494 أفغانيا من "عسكريين ومدنيين". مضيفا في اتصال هاتفي أن "عملية الإجلاء أُنجزت يومي 12 و13 سبتمبر/أيلول".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية يوسف كابوليانوف لشبكة "كون.أوز" الخاصة إن "جميع اللاجئين الأفغان غادروا أراضي أوزبكستان"، لكن من دون أن يحدد عددهم.

مداخلة مراسل فرانس24 في أفغانستان 01:12

وكان مسؤول في السفارة الأمريكية قد قال في أغسطس/آب إن حوالي 1500 أفغاني عبروا بشكل غير قانوني الحدود بين البلدين بعدما استولت حركة طالبان في منتصف الشهر نفسه على مدينة مزار شريف وبدأت زحفها نحو العاصمة كابول.

وحرصا منها على الاحتفاظ بعلاقات مع طالبان، امتنعت أوزبكستان عن الإدلاء بتصريحات بشأن أعداد اللاجئين الأفغان على أراضيها أو أوضاعهم. وقبيل وقت قصير من استيلاء الحركة على السلطة في كابول، شهدت أوزبكستان وطاجيكستان، الدولتان الجارتان لأفغانستان، تدفق جنود أفغان موالين للحكومة السابقة.

وفي أغسطس/آب قالت أوزبكستان في تصريح نادر إنها أعادت إلى أفغانستان 150 شخصا بناء على طلبهم وبعد محادثات أجرتها مع طالبان لضمان سلامتهم.

أما طاجيكستان التي يزيد طول حدودها مع أفغانستان عن 1300 كيلومتر، فرفضت من جهتها إجراء حوار مباشر مع طالبان، ولم تقدم أي معلومات عن أعداد اللاجئين الأفغان على أراضيها.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول قال وزير الداخلية الطاجيكي رمضان عمرو رحيمزودا إن بلاده لا يمكنها أن تفتح أبوابها أمام حوالي 80 عائلة أفغانية كانت تخيم على الحدود بين البلدين، عازيا السبب إلى افتقارها للبنية التحتية اللازمة لاستيعابهم.

ومن المزمع أن يكون الوضع في أفغانستان محور مناقشات ستجريها منظمة شنغهاي للتعاون خلال اجتماعها هذا الأسبوع في طاجيكستان. وتجمع هذه المنظمة الحكومية الآسيوية كلا من الصين والهند وباكستان وروسيا وأربع جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

فرانس24/ أ ف ب

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