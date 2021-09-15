كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر واليابان تدين عملا "شائنا"

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية قد أطلقت الأربعاء صاروخين باليستيين باتجاه البحر، في عملية تأتي بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ اختبار صواريخ "كروز" بعيدة المدى الجديدة بنجاح. وأدان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الإطلاق ووصفه بأنه عمل "شائن" وعقد مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن جلسات لمجلسي الأمن القومي لديهما لمناقشة الحادث.

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أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخين باليستيين باتجاه البحر، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فيما يجري وزير الخارجية الصيني زيارة لسول وبعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان بأن كوريا الشمالية، المسلحة نوويا، قد أطلقت "صاروخين باليستيين غير محددين" من منطقة وسطها الداخلية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. مضيفة أن "وكالتي الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مفصلا" دون كشف تفاصيل عن مدى الصواريخ على الفور.

بدوره، أعلن خفر السواحل الياباني بأن مقذوفا يمكن أن يكون صاروخا باليستيا انطلق من كوريا الشمالية وهبط خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأدان رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا الإطلاق ووصفه بأنه عمل "شائن". وعقد سوغا ورئيس كوريا الجنوبية مون-جاي-إن جلسات لمجلسي الأمن القومي لديهما لمناقشة عمليتي الإطلاق، وفقا لمكتبيهما.

إلى ذلك، أجرت كوريا الجنوبية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من غواصة الأربعاء، حسبما أعلنت الرئاسة، لتصبح بذلك سابع دولة في العالم تملك هذه التكنولوجيا المتطورة. وأطلق صاروخ تحت الماء من الغواصة "آهن تشانغ-هو" التي دخلت الخدمة أخيرا، وعبر المسافة المخطط لها قبل أن يصل إلى هدفه، وفق الرئاسة.

وجاءت عملية الإطلاق فيما يجري وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة إلى سول لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي. وفي حديث له قبل انتشار الخبر، أعرب وانغ عن أمله في أن تساعد كل الدول في "عملية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، وفق وكالة يونهاب للأنباء.

كما تأتي العملية بعد أيام من إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز "كروز" خلال نهاية الأسبوع الماضي متحدثة عن "أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى".

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تحظر على كوريا الشمالية مواصلة برامج أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية التي تقول إنها في حاجة إليها للدفاع عن نفسها أمام "غزو أمريكي". لكن القرارات لم تحظرها من تطوير صواريخ كروز التي أجرت عليها تجارب سابقة.

من جهته، اقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية سونغ كيم الاثنين من سول لقاء ممثلين لبيونغ يانغ "في أي مكان وأي وقت بدون شروط مسبقة".

وأحرزت برامج الأسلحة لكوريا الشمالية تقدما سريعا في عهد كيم لكنها لم تنفذ تجربة نووية ولم تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات منذ 2017.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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