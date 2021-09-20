روسيا: مقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في حرم جامعة في مدينة بيرم

أغلقت الشرطة الطريق بالقرب من مكان الحادث بعد أن فتح مسلح النار في جامعة في مدينة بيرم الروسية في 20 سبتمبر 2021.

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بعد أن فتح مسلح النار في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية ما تسبب أيضا في جرح آخرين وإصابة المهاجم نفسه. وأظهرت فيديوهات بثّتها وسائل إعلام رسمية روسية شخصا يرتدي ملابس سوداء وخوذة ويحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة، وقالت إنها تظهر مشاهد من الهجوم المسلح. وصرح محققون بأن مرتكب الاعتداء يشكو من خلل عقلي لكن بمقدوره شراء البندقية نصف آلية التي ارتكب بها جريمته.

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قتل طالب ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية الاثنين، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون. وبثت وسائل الإعلام الرسمية الروسية تسجيلات قالت إنها التقطت خلال الاعتداء، حيث ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى وستة جرحى.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

وذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.

فرانس 24 / أ ف ب

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