فيروس كورونا: باحثون يجمعون عينات من الخفافيش في كمبوديا لبحث أصل الوباء

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قام فريق من الباحثين في شمال كمبوديا بجمع عينات من خفافيش وتسجيل أنواعها وتفاصيل عنها لمحاولة فهم ظهور فيروس كورونا الذي أودى بملايين الأشخاص في العالم. وعاد الباحثون إلى منطقة في كمبوديا ظهر فيها فيروس مشابه لكوفيد 19 لدى الحيوانات منذ عشر سنوات.

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بدأ باحثون في جمع عينات من الخفافيش في شمال كمبوديا في محاولة لفهم جائحة فيروس كورونا والعودة إلى منطقة تم فيها العثور على فيروس مشابه جدا في الحيوانات قبل عشر سنوات.

قام فريق بحثي مكون من ثمانية أعضاء من معهد باستور بجمع عينات من الخفافيش وتسجيل أنواعها وجنسها وعمرها وتفاصيل أخرى لمدة أسبوع. ويجري بحث مماثل في الفلبين.

وتم جمع عينتين من خفافيش حدوة الحصان في عام 2010 في مقاطعة ستونغ ترينغ بالقرب من لاوس وتم الاحتفاظ بها مجمدة في معهد باستور دو كامبودج في بنوم بنه.

وكشفت اختبارات أجريت عليها العام الماضي عن صلة قريبة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 4.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وصرحت المنسقة الميدانية ثافري هويم لرويترز "نأمل أن تساعد نتيجة هذه الدراسة العالم في فهم كوفيد-19 بصورة أفضل".

فرانس 24 / رويترز

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