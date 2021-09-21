أفغانستان: طالبان تعلن باقي تركيبة حكومتها وتستبعد منها النساء

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كشفت حركة طالبان عن باقي تشكيلتها الحكومية بعد أن أعلنت عن تعيينات أولية في حكومة مؤقتة في وقت سابق من الشهر الحالي. ونال موالون معظم المناصب الوزارية التي خلت تماما من وجود عناصر نسائية. كما منحت أبرز المناصب السياسية إلى متشددين. وذكر الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن عودة الفتيات إلى المدارس سيسمح بها قريبا. وكانت وزارة التعليم قد أمرت الأساتذة والذكور بالعودة إلى المدارس في أفغانستان نهاية الأسبوع دون أن تدعو الطالبات والمدرسات.

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أعلنت حركة طالبان الأفغانية عن باقي تشكيلتها الحكومية التي استبعدت النساء من أي مناصب وزارية فيها. إلا أنها أكدت أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى المدارس .

وتم الإعلان عن أولى التعيينات في حكومة طالبان الموقتة في وقت سابق هذا الشهر، وكان معظم الوزراء من الموالين، فيما تم تعيين المتشددين في كافة المناصب الأساسية، رغم وعود سابقة بحكومة تمثّل كافة الأفغان.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تعليقه على عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة "نضع اللمسات الأخيرة.. سيتم ذلك في أقرب وقت".

ويأتي الإعلان بعدما أمرت وزارة التعليم الاساتذة والطلبة الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية نهاية الأسبوع، من دون ذكر المدرّسات والطالبات.

كما لم يأت مجاهد على ذكر وزارة شؤون المرأة التي أغلقت منذ الأسبوع الماضي واستُبدلت بهيئة كانت تعرف بفرضها التعاليم الدينية في عهد نظام طالبان السابق.

وأفاد أن "هذه المناصب تعد مهمة لعمل الإمارة"، لدى إعلانه التعيينات النهائية في الحكومة، والتي شملت إضافات إلى وزارة الصحة.

فرانس 24 /أ ف ب

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