ريبورتاج: مخاوف من إجبار اللاجئين الأفغان في إيران على العودة إلى بلادهم

لاجئون أفغان في إيران. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي، فر عشرات الآلاف من الأفغان في اتجاه إيران المجاورة. ومن بين الفارين أعضاء سابقون في قوات الأمن غادروا مع عائلاتهم خوفا من أعمال انتقامية. وقامت السلطات الإيرانية ببناء مخيمات مؤقتة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين لكن البعض يخشى اليوم أن يتم إجبار هؤلاء الأفغان على العودة إلى بلادهم. من جانبها، تناشد المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في إيران الحكومة مرارا، السماح اللاجئين بالبقاء إلى حين تحسن الظروف الأمنية.