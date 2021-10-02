أفغانستان: طالبان تستدعي مترجمين عملوا لصالح هولندا وتتوعد بالاقتصاص من أقربائهم في حال عدم الحضور

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عناصر من طالبان يرفعون رايات للحركة في أحد شوارع كابول، في 9 أيلول/سبتمبر 2021

وجهت طالبان استدعاءات لمترجمين عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، وتوعدت بالاقتصاص من أقربائهم في حال عدم الحضور، وفق ما كشفت عنه قناة "أن أو أس" الهولندية. وكانت الحركة أعلنت بعد توليها السلطة مباشرة عفوا شاملا عن مسؤولي الحكومة الأفغانية والمسؤولين العسكريين. لكن تقريرا سريا للأمم المتحدة أشار إلى ملاحقة طالبان للأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

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أفادت قناة "أن أو أس" الهولندية الرسمية الجمعة أن حركة طالبان استدعت مترجمين أفغان، عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، وهددت بالاقتصاص من أقربائهم في حال تخلفهم عن ذلك.

وقالت رسالة لطالبان، عرضتها القناة، إن المترجمين لجأوا إلى الاختباء، لكن أفراد عائلاتهم سيتحملون المسؤولية في حال عدم مثولهم أمام المحكمة "من أجل إنزال العقاب الشديد بهم كي يتعلم الخونة الآخرون درسا".

وأضافت القناة أن الشخص الذي تلقى الرسالة كان يعمل في وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في أفغانستان، وهو متهم بتلقي "أموال ممنوعة ومخزية" من أجانب.

وجاء في رسالة أخرى تلقاها مترجم اتهمته طالبان بالمسؤولية عن مقتل بعض عناصرها "سوف ننتقم، وإذا لم نتمكن من الإمساك بك سنقوم بتسوية الحساب مع أقربائك".

وذكرت قناة "أن أو أس" أن جميع المؤشرات تظهر أن الرسائل التي تحمل أختاما رسمية قد أرسلتها طالبان.

وقالت إنها اتصلت بنحو 10 مترجمين أو أشخاص سبق وأن عملوا مع الهولنديين، حيث أعرب الجميع عن أن وضعهم يزداد صعوبة.

وحضت طالبان في يونيو/حزيران المترجمين الذين عملوا مع القوات الأجنبية على التوبة، لكنها طلبت منهم البقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، مؤكدة أنهم لن يتعرضوا للأذى.

لكن على الرغم من تعهدها بعدم الانتقام، إلا أن تقريرا سريا للأمم المتحدة أشار إلى ملاحقة طالبان للأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

وأعلنت حركة طالبان بعد توليها السلطة مباشرة عفوا عاما عن مسؤولي الحكومة الأفغانية والمسؤولين العسكريين.

فرانس24/ أ ف ب

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