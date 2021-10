وزير الخارجية الإيراني يتوقع استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي "قريبا"

تغريدة وزارة الخارجية الروسية

🇷🇺🇺🇸📞 Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov and #US Secretary of State @SecBlinken exchanged views on prospects for resuming full-scale implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action on the Iranian nuclear programme.



🔗 https://t.co/BL5mbRzUO9#RussiaUS #JCPOA pic.twitter.com/5cBkHhTiQy