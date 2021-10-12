الاتحاد الأوروبي يعلن عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يور لأفغانستان وطالبان تلتقي وفدا منه بالدوحة

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وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي في كابول في 14 أيلول/سبتمبر 2021

في إطار مساعيها لكسر عزلتها الدولية، تعقد حركة طالبان الثلاثاء لقاء بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي في قطر، وفق ما أعلن أمير خان متقي، وزير الخارجية في حكومة الحركة، دون الكشف عن مناصب المسؤولين الأوروبيين أو عددهم. وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية المنعقدة في روما عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني.

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سيلتقي وفد من طالبان الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن الإثنين أمير خان متقي، وزير الخارجية في حكومة الحركة الساعية إلى كسر عزلتها الدولية.

وأفاد متقي خلال ندوة عقدت في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في العاصمة القطرية "غدا سنلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي. نحن نعقد اجتماعات إيجابية مع ممثلين عن دول أخرى". فيما لم يكشف متقي مناصب المسؤولين الأوروبيين أو عددهم.

مراسل فرانس24 في كابول 03:04

ووفق ترجمة فورية إلى الإنكليزية لكلمة ألقاها باللغة البشتونية أكد متقي "نريد علاقات إيجابية مع كل العالم. ونؤمن بعلاقات دولية متوازنة. نعتقد أن العلاقات المتوازنة من الممكن أن تنقذ أفغانستان من عدم الاستقرار".

مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية في روما عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني.

وقالت في بيان إن "الحزمة تشمل 300 مليون يورو لغايات إنسانية سبق أن اتفق عليها. هذه المساعدة الإنسانية ستواكبها مساعدة إضافية متخصصة من أجل اللقاحات وتأمين مساكن وكذلك حماية المدنيين وحقوق الإنسان".

وأضافت "علينا القيام بكل ما بوسعنا لتجنب انهيار إنساني واجتماعي-اقتصادي كبير في أفغانستان. الشعب الأفغاني يجب ألا يدفع ثمن أعمال طالبان. لذلك فإن حزمة الدعم موجهة إلى الشعب الأفغاني ودول الجوار التي كانت أول من قدم له المساعدة".

ويذكر أن طالبان قد عقدت السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

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واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما. وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

بموازاة ذلك، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية، ودعا العالم إلى ضخ السيولة في البلاد لتجنب انهيارها اقتصاديا.

وقال في لقاء مع وسائل إعلام إنه "منزعج بشكل خاص بسبب عدم وفاء حركة طالبان بالوعود التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات"، مضيفا "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وشدد غوتيريس على الدور الرئيسي الذي تضطّلع به النساء وقال "بدونهن لا توجد فرصة لتعافي الاقتصاد والمجتمع الأفغانيين".

فرانس24/ أ ف ب

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