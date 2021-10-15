أفغانستان: 32 قتيلا على الأقل و53 جريحا في انفجارات استهدفت مسجدا شيعيا جنوب البلاد

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عناصر من طالبان أمام مسجد شيعي الذي كان مسرحا لانفجارات

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر طبي الجمعة أن 32 شخصا على الأقل قتلوا في انفجارات بمسجد شيعي جنوب البلاد. وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق مصرع ما لا يقل 16 شخصا في هذه الانفجارات التي تظل أسبابها مجهولة حتى الآن. وأعلن مسؤول محلي في حركة طالبان طلب عدم الكشف عن هويته أن انتحاريا نفّذ الهجوم.

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قُتل 32 شخصا على الأقل وأصيب 53 بجروح بانفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مسجد للشيعة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، وفق ما أفاد طبيب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الطبيب في مستشفى المدينة المركزي "استقبل المستشفى 32 جثة و53 جريحا حتى الآن".

وأعلن مسؤول محلي في حركة طالبان طلب عدم الكشف عن هويته أن انتحاريا نفّذ الهجوم. وقال: "تظهر معلوماتنا الأولية أن انتحاريا فجّر نفسه داخل المسجد"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في العملية.

ولم يتم بعد تحديد طبيعة الانفجارات لكنها تأتي بعد أسبوع تماما من هجوم انتحاري استهدف مصلّين شيعة في مدينة قندوز (شمال) وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأفاد شاهد عيان عن سماعه ثلاثة انفجارات، أحدها عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوبا والثالث في المكان المخصص للوضوء.

وأكد شاهد آخر أن ثلاثة انفجارات هزّت المسجد الواقع وسط المدينة أثناء صلاة الجمعة التي يشارك فيها عادة عدد كبير من السكان.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي على تويتر "نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجارا وقع في مسجد للإخوان الشيعة في المنطقة الأولى بمدينة قندهار والذي استشهد وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا".

وأضاف: "وصلت قوات خاصة من الإمارة الإسلامية (أي طالبان) إلى المكان لتحديد طبيعة الحادث وجلب مرتكبيه إلى العدالة".

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن المسجد كان مكتظا وقت وقوع الانفجارات فيما هرعت 15 سيارة إسعاف إلى المكان.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن من الممكن التحقق من صحتها على الفور، جثثا ملقاة على أرض مسجد "فاطمية".

ويوم الجمعة الماضي، استهدف انتحاري من تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" مسجدا شيعيا في قندوز، ما أسفر عن مقتل العشرات. وأعلن هذا التنظيم الخصم لحركة طالبان مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصلّين شيعة يعتبرهم تنظيم الدولة الإسلامية كفرة.

ولحركة طالبان تاريخها أيضا في اضطهاد الشيعة، الذين يشكلون 10 في المئة تقريبا من سكان أفغانستان وهم بغالبيتهم من الهزارة، وهي مجموعة عرقية مضطهدة منذ عقود في أفغانستان.

فرانس24/ أ ف ب

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