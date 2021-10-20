أكثر من مئة قتيل وعشرات المفقودين بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة في الهند ونيبال

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جسر قيد الإنشاء ينهار فوق نهر على الطريق السريع بين بيتوراغاره وشامباوات في شمال الهند في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

أسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة في الهند ونيبال عن مقتل أكثر من مئة شخص بالإضافة إلى عشرات المفقودين، وفق ما أعلن مسؤولون محليون الأربعاء.

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لقي أكثر من مئة شخص مصرعهم بسبب الفيضانات وانزلاقات تربة في الهند ونيبال كما قال مسؤولون الأربعاء فيما لا يزال العشرات مفقودين.

في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصا. في كيرالا في الجنوب قال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا.

وثلاثون على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، سقطوا إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبان عدة.

فيما سقط خمسة من القتلى من عائلة واحدة وقد طمرت الأمطار منزلهم إثر انزلاقات التربة كما قال المسؤول المحلي براديب جاين.

في نيبال، قال هومكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث "في الأيام الثلاثة الماضية، قتل 31 شخصا جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وهناك 43 شخصا مفقودون".

وتابع "لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر".

فرانس24/ أ ف ب

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