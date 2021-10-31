أفغانستان: القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده يظهر علنا للمرة الأولى

مقاتلون من حركة طالبان خلال دورية في العاصمة الأفغانية كابول، 28 تشرين الأول/ألأكتوبر 2021.

ظهر القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة علنا للمرة الأولى منذ تعيينه عام 2016، عندما شارك في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان. ولم يُسمح بالتقاط الصور لأخوند زاده ولكن تم تناقل تسجيل صوتي غير واضح له يسمع فيه وهو يتلو أدعية.

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شارك القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده الذي لم يظهر رسميا في أي مناسبة منذ تعيينه في 2016، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان، أعلن مسؤولون من الحركة.

وقالت حكومة طالبان في رسالة الأحد إن "أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل"، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين أفغان.

وفي هذا التسجيل الصوتي، يسمع صوت الملا أخوند زاده بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية.

وذكر مصدر محلي أن الملا أخوند زاده وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط صور له.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت في أيلول/سبتمبر أن قائدها الأعلى يقيم "منذ البداية" في قندهار بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة بشأن مكان وجوده. وأكدت حينذاك أنه سيظهر "قريبا علنا".

وأخوند زاده لم يكن معروفا نسبيا قبل أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفا للملا أختر محمد منصور الذي قُتل في ضربة لطائرة مسيرة أمريكية في باكستان. وكان مهتما بالشؤون القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية.

فرانس24/ أ ف ب

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