اليابانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة يسعى فيها الحزب الحاكم لبداية جديدة

يابانيون يحضرون استماراتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد، طوكيو 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

تشهد اليابان الأحد انتخابات عامة وسط إنهاك اقتصادي واجتماعي ناجم عن تداعيات أزمة فيروس كورونا. ويسعى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وحزبه الديمقراطي الليبرالي المحافظ إلى كسب تأييد الناخبين. وتمثل هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا للحزب الحاكم بعد شهرين استقالة رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا بسبب استياء اليابانيين من إدارته لأزمة فيروس كورونا، والذي شغل المنصب لعام واحد فقط خلفا لشينزو آبي المستقيل لأسباب صحية. ويحكم الحزب الديمقراطي الليبرالي بلا انقطاع تقريبا منذ خمسينيات القرن الماضي.

إعلان اقرأ المزيد

يصوت الناخبون في اليابان الأحد في انتخابات عامة، يأمل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلالها في كسب تأييد جمهور أنهكه وباء كوفيد-19 فيه عبر وعود بالإنفاق في إطار سعي المحافظين إلى بداية جديدة.

وتولى كيشيدا قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي قبل شهر بعد استقالة يوشيهيدي سوغا من منصبه الذي شغله لمدة عام واحد فقط، بسبب استياء اليابانيين من إدارته لأزمة كوفيد-19.

وبعد موجة حادة للوباء أدت إلى تنظيم أولمبياد طوكيو بلا جمهور، تراجع عدد الإصابات ورفع الجزء الأكبر من القيود.

ويرى محللون أن ذلك قد يخفف من شعور بعض الناخبين بالإحباط. لكن الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يحكم منذ خمسينيات القرن الماضي بلا انقطاع تقريبا، قد يخسر مقاعد ويواجه مشكلة في الإبقاء على أغلبيته في مجلس النواب.

وتعهد كيشيدا (64 عاما) بتبني حزمة إجراءات تحفيزية جديدة بقيمة عشرات التريليونات من الين لمواجهة تأثير الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

فيروس كورونا عامل حاسم

كما تحدث عن خطط لتوزيع أكثر عدالة للثروة في ظل ما أسماه رأسمالية جديدة، مع أن تفاصيلها ما زالت غامضة حتى الآن.

وأكد ناخبون في طوكيو لوكالة الأنباء الفرنسية إن أزمة كوفيد-19 تشكل عاملا مهما في قرارهم.

وقالت شيهيرو ساتو (38 عاما) وهي ربة منزل وأم لطفل إن "الاقتصاد يعاني بسبب فيروس كورونا لذلك أجريت مقارنة بين ردود فعل السياسيين".

أما الموظفة المتقاعدة تيرويو كانيكو (76 عاما) فقد أكدت أنها "تركز على سياسات مكافحة الفيروس وتريد أيضا أن تقول شيئا للحكومة القائمة منذ فترة طويلة بشأن طريقتها التعسفية في اتخاذ القرار".

لكن المهندس هيروياسو أونيشي (79 عاما) قال إنه يشعر بقلق أكبر من "التهديد العسكري من قبل الصين".

وحتى الساعة 11:00، بلغت نسبة المقترعين 11,3 بالمئة، أقل بنقطة مئوية واحدة عن الانتخابات العامة الأخيرة في 2017.

وقال ستيفان أنجريك كبير الاقتصاديين في مجموعة "موديز أناليتيكس" إن الناخبين البالغ عددهم 106 ملايين في اليابان "ليسوا متحمسين كثيرا بشأن رئيس الوزراء الجديد".

وأضاف أن "كيشيدا يواجه رياحا معاكسة بسبب تقييم ضعيف لأدائه ومعارضة أكثر تنظيما لكن تحسن وضع كوفيد-19 والتوقعات الاقتصادية هما عاملان يصبان في مصلحته".

ويبلغ عدد المرشحين لمجلس النواب 1051.

وفي العقود الأخيرة توزعت الأصوات المعارضة للحزب الديمقراطي الليبرالي على الأحزاب المعارضة الكبرى. لكن في هذه الانتخابات، عززت خمسة أحزاب متنافسة التعاون في محاولة لتعزيز موقعها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك