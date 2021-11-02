أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف مستشفى عسكريا بكابول

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أعمدة من الدخان ترتفع من موقع الانفجارين قرب مستشفى عسكري بالعاصمة الأفغانية كابول.

أكدت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان حدوث هجوم انتحاري الثلاثاء قرب مستشفى سردار محمد خان العسكري في العاصمة كابول ما أدى إلى وفاة 19 شخصا وإصابة خمسين آخرين على الأقل حسب مسؤول بوزارة الصحة المحلية. وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد هاجم المستشفى الذي يحوي 400 سرير في عام 2017 مما أودى بحياة أكثر من 30 شخصا. وأعلن مسؤول من طالبان في وقت لاحق أن الهجوم "اعتداء انتحاري" وقد انتهى.

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أعلنت مصادر طبية أفغانية الثلاثاء مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة خمسين آخرين إثر هجوم انتحاري استهدف مستشفى عسكريا في العاصمة كابول. وسمع دوي انفجارين على الأقل أعقبهما إطلاق نار بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري بالعاصمة الثلاثاء.

وأعلن مسؤول في حكومة طالبان لوكالة الأنباء الفرنسية أن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء على المستشفى العسكري الوطني في كابول انتهى، موضحا أن عدة مهاجمين نفذوه وبينهم انتحاري.

وقال "نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى"، ومهاجمون آخرون وصلوا إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

وقال مسؤول بوزارة الصحة لوكالة الأنباء الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه "تم نقل 19 جثة ونحو 50 جريحا إلى المستشفيات في كابول".

وقال مصدر طبي في المستشفى لوكالة الأنباء الفرنسية "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار".

وبعد دقائق قليلة سمع صحافيو الوكالة دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها وأظهرت صور فوتوغرافية نشرها سكان عمودا من الدخان يرتفع فوق منطقة الانفجارين.

يعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد إيد غاه في كابول في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان مستشفى ساردار محمد داود خان وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد قد تعرض لهجوم في آذار/مارس 2017 شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم "الدولة الاسلامية" وأوقعت نحوا مئة قتيل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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