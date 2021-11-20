حساب على تويتر ينشر صورا للاعبة كرة المضرب الصينية المتغيبة منذ اتهامها مسؤولا حكوميا بالاعتداء الجنسي

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اللاعب الصيني بينغ شواي في بطولة أستراليا المفتوحة يوم 21 يناير 2020.

نشر الجمعة حساب على موقع تويتر لشخص يدعى شين صورا للاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي المختفية منذ أن اتهمت مسؤولا سابقا في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاما بإرغامها على إجراء علاقات جنسية. ولم يتم التأكد من صحة هذه الصور أو تاريخ التقاطها لذلك شكك العدد من المتابعين في صحتها. وسبق وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا عن "قلقها" إثر اختفاء الرياضية، فيما طالبت الأمم المتحدة بأدلة ملموسة على سلامة اللاعبة.

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في وقت زادت الضغوط الدولية على الصين للحصول على معلومات حول مصير الرياضية الصينية، نشر حساب على موقع تويتر صورا للاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي مبتسمة، فيما تعذر التحقق من صحة هذه الصور.

ولم تظهر بينغ شواي (35 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا في فئة الزوجي والنجمة في بلدها، منذ كشفت أن مسؤولا سابقا في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاما أرغمها على علاقات جنسية.

وتم نشر أربع صور للاعبة مساء الجمعة عبر حساب @shen_shiwei في خدمة تويتر الذي صنفته "وسيلة مرتبطة بالدولة الصينية".

صور لاعبة كرة المضرب الصينية المختفية Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021 صور لاعبة كرة المضرب الصينية المختفية

وتظهر صورة اللاعبة مبتسمة حاملة قطة في منزلها على ما يبدو. وتظهر في الخلفية دمى قماشية وكأس رياضية والعلم الصيني.

أما الصورة الثانية فهي سيلفي للرياضية مع تمثال صغير من فيلم كونغ فو باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار مع صورة ويني ذي بو الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال.

وجاء على حساب تويتر الذي نشر الصور أن اللاعبة بثت هذه الصور بنفسها على شبكة تواصل اجتماعي لتتمنى "عطلة نهاية اسبوع سعيدة" لمتابعيها.

وتعذر على وكالة الأنباء الفرنسية التحقق من صحة الصور فيما لم تتلق أي جواب من حساب تويتر الذي نشرها.

وفي الصين، لا يمكن الوصول إلى موقع تويتر ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية خاصة مثل اتصال "في بي ان" يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة.

إلا أن الكثير من الدبلوماسيين الصينيين وسائل الإعلام الرسمية فتحت حسابات على تويتر في السنوات الأخيرة للدفاع بشراسة أحيانا عن وجهة النظر الصينية.

الرقابة تحذف الاتهام

وكانت هذه المعلومات نشرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على حساب اللاعبة الرسمي على شبكة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي قبل أن تحذفها الرقابة سريعا.

ومنذ ذلك الحين ثمة تساؤلات حول مصير بينغ شواي. وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها" فيما طلبت الأم المتحدة ادلة على سلامة اللاعبة.

فرانس24/ أ ف ب

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