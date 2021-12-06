الحكم على الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها بمعارضة الجيش

قضت محكمة بورمية الاثنين بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا. واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط/فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة. وقد تسجن الزعيمة الحائزة على نوبل للسلام لعقود في حال إدانتها بتهم أخرى تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات.

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بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أصدرت محكمة بورمية الاثنين حكما بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.

وقال المتحدث زاو مين تون لوكالة الأنباء إنه حُكم على سو تشي "بالسجن لعامين بموجب البند 505(b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".

كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فورا.

وأكد أنهما "سيواجهان اتهامات أخرى" في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تهم أخرى

واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط/فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة.

وأضافت المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات إليها تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن الزعيمة الحائزة على نوبل للسلام لعقود في حال إدانتها بجميع هذه التهم.

وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقتل أكثر من 1300 شخص وتم توقيف أكثر من 10 آلاف في حملة أمنية استهدفت المعارضة منذ الانقلاب، بحسب مرصد محلي.

فرانس24/ أ ف ب

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