الصين تهدد الولايات المتحدة بـ"دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية

لم تتأخر الصين كثيرا في الرد بشكل قوي على قرار الولايات المتحدة مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان لوسائل إعلام إن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن خطوتها السيئة، ترقبوا ما سيحصل". وأضاف أن "المسعى الأمريكي للتدخل في أولمبياد بكين الشتوي بدافع التحيز الإيديولوجي بناء على أكاذيب وشائعات، سوف يكشف فقط نوايا (الولايات المتحدة) الخبيثة".

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هددت الصين الثلاثاء الولايات المتحدة بأنها "ستدفع ثمن" قرار مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين في شباط/فبراير القادم.

وفي رد على سؤال حول رد محتمل من بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان لوسائل إعلام إن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن خطوتها السيئة. ترقبوا ما سيحصل".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاثنين مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في انتقاد محدود لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في المسابقات.

وقال تشاو ليجيان إن "المسعى الأمريكي للتدخل في أولمبياد بكين الشتوي بدافع التحيز الإيديولوجي بناء على أكاذيب وشائعات، سوف يكشف فقط نوايا (الولايات المتحدة) الخبيثة".

وأكد أن "الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للاستعراض والتلاعب السياسي" متهما الولايات المتحدة باتخاذ "خطوات تتدخل في أولمبياد بكين الشتوي وتقوضه".

وأتى قرار واشنطن بعدما أمضت الإدارة الأمريكية أشهرا عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه، بين الرابع من شباط/فبراير والعشرين منه.

وتتهم واشنطن بكين بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.

فرانس24/أ ف ب

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