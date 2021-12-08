الهند: مقتل رئيس الأركان وزوجته في تحطم مروحية أسفر عن وفاة 11 شخصا آخر

رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات يصل إلى احتفال في العاصمة نيودلهي، 29 كانون الثاني/يناير 2019.

أدى تحطم طائرة مروحية في الهند الأربعاء إلى مقتل 13 شخصا كانوا على متنها، بينهم رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات وزوجته إلى جانب أربعة من أفراد الطاقم، وفق ما أعلن سلاح الجو في البلاد.

إعلان اقرأ المزيد

قتل رئيس الأركان الهندي وزوجته في تحطم مروحية، حسب ما أعلنه سلاح الجو الهندي، الذي أكد أن الحادث أدى أيضا إلى مقتل 11 شخصا آخرين.

وقال سلاح الجو في تغريدة "ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف". وأضاف أن الحادث وقع ظهر الأربعاء تقريبا قرب بلدة كونور وإن من بين القتلى أربعة من أفراد طاقم الطائرة وهي من طراز مي-17في5.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك