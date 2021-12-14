زلزال قوي يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي محتمل

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صورة التقت في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 لأضرار تسبب بها تسونامي في تانجونغ ليسونغ على الساحل الغربي لجزيرة جاوة الإندونيسية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018

ضرب زلزال قوّته 7,3 درجات شرق إندونيسيا الثلاثاء وفق ما أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، فيما قال مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال قد يتسبب في حدوث موجات مد خطرة، مع إمكانيّة منخفضة لوقوع خسائر بشرية منخفضة جراء هذا الزلزال.

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أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي أن زلزالا قوّته 7,3 درجات ضرب شرق إندونيسيا الثلاثاء، فيما نبه مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ من حدوث موجات مدّ خطرة بسبب الزلزال.

وقال المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي إن إمكانية وقوع خسائر بشرية منخفضة جراء هذا الزلزال، لكن "الزلازل الأخيرة في هذه المنطقة أدت إلى مخاطر ثانوية" مثل إمكانية حصول "موجات مد وانهيارات أرضية ربما تتسبّبت بخسائر".

وأوضح المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي أن الزلزال وقع على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال مدينة ماومير على عمق 18,5 كيلومترا (11 ميلا) في بحر فلوريس الساعة 03,20 بتوقيت غرينتش. وفي بادئ الأمر، قدر المعهد قّوة الزلزال بـ7,6 درجات، وقال إنه وقع على عمق 76 كم.

من جهته، أشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إلى أنّ الزلزال يُمكن أن يتسبّب بحدوث موجات تسونامي خطرة على طول السواحل الواقعة على بُعد ألف كيلومتر (600 ميل) من مركز الهزّة.

وفي كانون الثاني/يناير قتل أكثر من مئة شخص وشرّد الآلاف إثر زلزال بلغت قوته 6,2 درجات ضرب جزيرة سولاويسي ما أدى إلى انهيار أبنية وتحولها إلى ركام في مدينة ماموجو السياحية.

وتشهد إندونيسيا هزّات متكرّرة بسبب موقعها الجغرافي على "حزام النار" في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا مع تصادم الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

فرانس24/ أ ف ب

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