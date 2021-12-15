إيران تتفق مع وكالة الطاقة الذرية على استبدال الكاميرات في منشأة كرج النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء عن أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران، يقضي باستبدال كاميرات المراقبة الخاصة بها في ورشة كرج لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي، ما يسمح بتخطي عقبة كانت تهدد بنسف محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى.

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توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إلى اتفاق مع إيران على استبدال كاميرات المراقبة الخاصة بها في منشأة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي في كرج، مما يحل أزمة كانت تهدد بإفساد المحادثات النووية الأوسع نطاقا.

ووصلت تلك المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 إلى طريق مسدود الآن، لكن واشنطن هددت بمواجهة طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، إذا لم تخفف حدة موقفها بشأن كرج هذا الشهر. وقال دبلوماسيون إن أي مواجهة كتلك يمكن أن تسبب انهيار المحادثات كليا.

.@IAEAorg to install new surveillance cameras at Karaj centrifuge workshop in coming days under my agreement today with Atomic Energy Organization of #Iran. 🔗https://t.co/MIGeIWwGq3 pic.twitter.com/TPrhxZfgaz — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) December 15, 2021

وفي بيان صدر بعدما أبلغ دبلوماسيون رويترز بالتوصل إلى الاتفاق، قالت الوكالة "الاتفاق مع طهران لاستبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج تطور مهم لأنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران". مضيفة "سيمكننا من استئناف استمرارية المعرفة الضرورية في تلك المنشأة". وذكرت أنه سيتم تركيب الكاميرات الجديدة "في غضون أيام".

وكانت واحدة من كاميرات المراقبة الأربع التي وضعتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في مجمع تيسا كرج قد دمرت في هجوم تخريبي فيما يبدو في يونيو/حزيران ألقت إيران باللائمة فيه على إسرائيل. وأزالت إيران الكاميرات بعده ولم تسمح للوكالة بالعودة لاستبدالها مما أثار غضب الولايات المتحدة وحلفائها.

وأطلعت إيران الوكالة على الكاميرات و"وسائط تخزين البيانات" التي تحتوي على الصور التي التقطتها باستثناء تلك التي تحتوي على ما صورته الكاميرا المدمرة. وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تحديد مكان الكاميرا وتفسير ما حدث. وكلما زادت فجوة المعرفة بما حدث في كرج، زاد قلق الغرب من سحب إيران سرا قطعا رئيسية لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.

فرانس24/ رويترز

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