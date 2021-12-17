مقتل 27 شخصا في حريق بمبنى في مدينة أوساكا غرب اليابان

فرق الإطفاء في مبنى وسط مدينة أوساكا اليابانية في 17 ديسمبر 2021

قتل 27 شخصاً على الأقل في حريق اندلع صباح الجمعة في مبنى مؤلّف من ثمانية طوابق والواقع في أحد الأحياء التجارية بوسط مدينة أوساكا في غرب اليابان. وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الطابق الذي شهد الحريق يضمّ عيادة تقدّم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.

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خلف حريق اندلع صباح الجمعة في مبنى بمدينة أوساكا في غرب اليابان، 27 قتيلا على الأقل بحسب ما أفادت فرق الإطفاء. فيما لم تحدد السلطات بعد أسباب الكارثة.

وأظهرت مشاهد بثّتها شبكة التلفزيون العمومية "إن إتش كي" وقنوات تلفزة أخرى عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلّف من 8 طوابق والواقع في أحد الأحياء التجارية بوسط المدينة.

وإثر إخماد النيران بدا الطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيّق متفحّماً وقد تحطّمت نوافذه.

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الطابق الرابع يضمّ عيادة تقدّم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.

وصرّح مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا لوكالة فرانس برس إنّ 28 شخصاً أصيبوا في الحريق "بينهم 27 في حالة توقّف قلبي-تنفسي"، المصطلح الطبي المستخدم في اليابان لوصف شخص فارق الحياة لكنّ وفاته لم يؤكّدها بعد طبيب.

وأضاف المسؤول أنّ الحريق اندلع في الساعة 10:18 (01:18 ت غ) في الطابق الرابع من المبنى وأخمدته فرق الإطفاء بعد نصف ساعة.

فرانس24/ أ ف ب

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