اليابان: تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص لأول مرة منذ 2019 ومنذ وصول كيشيدا إلى السلطة

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اليابان من الدول المتقدمة القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام

أفادت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر من بينها وزارة العدل بأن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2019 ومنذ وصول رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى السلطة أوائل تشرين الأول/أكتوبر. ولم تكشف وسائل الإعلام اليابانية عن هوية الأشخاص الذين أعدموا . وينتظر أكثر من 100 شخص في اليابان تنفيذ حكم الإعدام في هذا البلد المتقدم الذي لا يزال يعتمد هذه العقوبة.

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نفذ اليابان الثلاثاء حكم الإعدام بثلاثة أشخاص محكوم عليهم بهذه العقوبة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة العدل ومصادر أخرى. ولم تعلن وسائل الإعلام المحلية عن هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم.

واتصلت وكالة الأنباء الفرنسية بالوزارة التي لم تؤكد هذه المعلومات على الفور. وعمليات الإعدام هذه هي الأولى في البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ومنذ أن تولى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السلطة أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

واليابان حيث ينتظر أكثر من 100 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، هي واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. وعادة ما تنفّذ عمليات الإعدام بعد فترة طويلة من النطق بالحكم، وتكون شنقا.

وكان اليابان قد أعدم ثلاثة سجناء في العام 2019 و15 في العام 2018 من بينهم 13 من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجوما داميا بغاز السارين عام 1995 استهدف مترو أنفاق طوكيو.

ومدى عقود، كانت السلطات تبلغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم سيعدمون قبل ساعات فقط من التنفيذ.

فرانس24/ أ ف ب

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