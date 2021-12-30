جماعة متمردة في بورما تعلن دفن أكثر من 30 قتيلا سقطوا في "هجوم وحشي" نفذه الجيش

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مخيم أقيم على طول الحدود بين بورما والصين بعدما فر سكان من بانساي من قراهم بسب القتال بين الجيش ومجموعات إثنية مسلحة، في 15 آب/اغسطس 2021.

دفنت جماعة متمردة في بورما أكثر من 30 شخصا من عناصرها وفق ما أعلنت، متهمة الجيش بقتلهم في هجوم وقع في 24 ديسمبر/كانون الأول قرب قرية مو سو في ولاية كاياه. وعبر المجتمع الدولي عن شعوره بالصدمة من الهجوم الذي وصفته السفارة الأمريكية في بورما "بالوحشي".

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أعلنت جماعة متمردة في بورما أنها دفنت أكثر من 30 قتيلا سقطوا وأُحرقت جثثهم في الوقت الذي دعا فيه مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة المسؤولين وإلى الوقف الفوري للعنف في البلاد.

واتهم ناشطون معارضون جيش بورما بارتكاب الهجوم الذي وقع في 24 ديسمبر/كانون الأول قرب قرية مو سو في ولاية كاياه التي قال صندوق "أنقذوا الأطفال" الخيري إن اثنين من موظفيه قُتلا فيها.

ولم يعلق متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على الهجوم لكن وسائل إعلام رسمية قالت من قبل إن جنودا أطلقوا النار وقتلوا عددا غير محدد من "الإرهابيين المسلحين" في القرية.

وكشف في صور منشورة على الإنترنت أعضاء في الجماعة المتمردة وهم يدفنون الرفات.

من جهته أعرب المجتمع الدولي عن شعوره بالصدمة بسبب الهجوم الذي وصفته السفارة الأمريكية في بورما "بالوحشي".

وقال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء إن أعضاءه ينددون بقتل ما لا يقل عن 35 شخصا بينهم أربعة أطفال والاثنين العاملين في صندوق "أنقذوا الأطفال".

ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين وطالب "بالوقف الفوري لكل أعمال العنف".

فرانس24/ رويترز

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