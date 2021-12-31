الفلبين تعلن أن عدد ضحايا الإعصار "راي" الأقوى هذا العام قد تخطى 400 قتيل

سكان يبنون ملاجئ مؤقتة بعد تدمير منازلهم بسبب إعصار "راي" في مدينة سوريغاو، سوريغاو ديل نورتي، الفلبين في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021.

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الفلبينية الجمعة أن أكثر من 400 شخص قضوا وفقد العشرات وجرح المئات، جراء الإعصار "راي" الذي ضرب قبل أسبوعبين الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، فيما دعا مسؤولون في المقاطعات الأكثر تضررا لإمدادهم بالمزيد من المؤن الغذائية وبالمياه ومستلزمات الإيواء. و"راي" هو الإعصار الـ15 والأكثر حصادا للأرواح الذي اجتاح الفلبين هذا العام.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين الجمعة إن عدد القتلى في البلاد جراء الإعصار "راي" قد تجاوز 400، في وقت طالب مسؤولون في بعض المقاطعات الشديدة التضرر بالمزيد من الإمدادات من الغذاء والمياه ومواد الإيواء بعد حوالي أسبوعين من بدء هبوب العاصفة.

Uniformed personnel from 546th Engineer Construction Battalion and the Philippine Coast Guard provided manpower and facilitated transportation of the relief items. The relief items include 43 rolls of sackoline, 300 hygiene kits, 100 shelter repair kits and 200 Family Food Packs pic.twitter.com/Hk1xhGxRAA — Civil Defense PH (@civildefensePH) December 31, 2021

ويعتبر "راي" الإعصار الخامس عشر والأكثر حصادا للأرواح الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام.

وفي السياق، صرح ريكاردو جالاد رئيس الوكالة الوطنية للكوارث في مؤتمر صحفي، بأن عدد الوفيات المسجل وصل إلى 405، معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية. مضيفا أن 82 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين إلى جانب إصابة 1147.

LIVE: National Disaster Risk Reduction and Management Council holds a press briefing to report situation updates, on-going response actions, and rehabilitation efforts relative to Typhoon "#OdettePH"https://t.co/eWDBtd2sFP#LagingHandaPH#ExplainExplainExplain — Disaster Information Service PH (@DisasterInfoPH) December 31, 2021

وقال جالاد إن أضرارا لحقت بأكثر من 530 ألف منزل، ودمر ثلثها بالكامل، في حين تشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة تعادل نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار).

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك