الفلبين تعلن أن عدد ضحايا الإعصار "راي" الأقوى هذا العام قد تخطى 400 قتيل

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سكان يبنون ملاجئ مؤقتة بعد تدمير منازلهم بسبب إعصار "راي" في مدينة سوريغاو، سوريغاو ديل نورتي، الفلبين في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021.
سكان يبنون ملاجئ مؤقتة بعد تدمير منازلهم بسبب إعصار "راي" في مدينة سوريغاو، سوريغاو ديل نورتي، الفلبين في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021. © رويترز.
نص: فرانس24 تابِع
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أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الفلبينية الجمعة أن أكثر من 400 شخص قضوا وفقد العشرات وجرح المئات، جراء الإعصار "راي" الذي ضرب قبل أسبوعبين الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، فيما دعا مسؤولون في المقاطعات الأكثر تضررا لإمدادهم بالمزيد من المؤن الغذائية وبالمياه ومستلزمات الإيواء. و"راي" هو الإعصار الـ15 والأكثر حصادا للأرواح الذي اجتاح الفلبين هذا العام.

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قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين الجمعة إن عدد القتلى في البلاد جراء الإعصار "راي" قد تجاوز 400، في وقت طالب مسؤولون في بعض المقاطعات الشديدة التضرر بالمزيد من الإمدادات من الغذاء والمياه ومواد الإيواء بعد حوالي أسبوعين من بدء هبوب العاصفة.

ويعتبر "راي" الإعصار الخامس عشر والأكثر حصادا للأرواح الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام.

وفي السياق، صرح ريكاردو جالاد رئيس الوكالة الوطنية للكوارث في مؤتمر صحفي، بأن عدد الوفيات المسجل وصل إلى 405، معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية. مضيفا أن 82 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين إلى جانب إصابة 1147.

وقال جالاد إن أضرارا لحقت بأكثر من 530 ألف منزل، ودمر ثلثها بالكامل، في حين تشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة تعادل نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار).

فرانس24/ رويترز

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