الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يضع الاقتصاد على رأس أولوياته في 2022

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في ختام اجتماع هام للحزب الحاكم، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في خطاب أن الاقتصاد سيكون في صلب أولوياته لسنة 2022. وتعاني كوريا الشمالية التي ترزح تحت رزمة من العقوبات الدولية بسبب برامجها العسكرية المحظورة من نقص في الغذاء وتواجه صعوبة كبيرة في إطعام شعبها.

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قالت وسائل إعلام كورية رسمية السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شدد في خطاب ألقاه في ختام اجتماع هام للحزب الحاكم أن الاقتصاد في صلب أولوياته لسنة 2022.

وخلافا للسنوات السابقة التي كان كيم يكرس فيها الحيز الأكبر من خطابه أمام اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بمناسبة العام الجديد للحديث عن سياسته الخارجية، فقد جعل الزعيم الكوري الشمالي خطابه هذا العام يتمحور حول موضوعي التنمية الاقتصادية ومعالجة الوضع الغذائي في البلاد.

وكوريا الشمالية التي ترزح تحت رزمة من العقوبات الدولية بسبب برامجها العسكرية المحظورة تعاني من نقص في الغذاء وتواجه صعوبة كبيرة في إطعام شعبها.

وازداد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي بسبب الإغلاق المحكم للحدود بهدف مكافحة جائحة كوفيد.

ولم يأت الزعيم الكوري الشمالي على ذكر الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، مكتفيا بالقول إن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن "عدم الاستقرار العسكري المتزايد في شبه الجزيرة الكورية والوضع الدولي يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية".

الاقتصاد والتصدي للجائحة

وبحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في تشرين الأول/أكتوبر، فإن التدهور الاقتصادي الناجم عن الجائحة لم يمنع بيونغ يانغ من تطوير قدراتها العسكرية أسلحتها.

وتوقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة في 2019 حين فشلت قمة بين كيم جون-أون والرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله إنه "من المهم اتخاذ خطوة حاسمة لحل المشاكل المتعلقة بالاحتياجات اليومية للشعب".

وسجلت كوريا الشمالية في 2020 أكبر ركود اقتصادي لها منذ عقدين، وفقا للبنك المركزي الكوري الجنوبي.

وفي حزيران/يونيو اعترف كيم بأن بلاده تواجه "وضعا غذائيا متوترا".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، حذر خبير أممي في حقوق الإنسان من أن الفئات الأكثر ضعفا في كوريا الشمالية "مهددة بالمجاعة".

وفي خطابه شدد الزعيم الكوري الشمالي الذي خلف والده كيم جونغ-إيل قبل عشر سنوات، على أن التصدي للجائحة هو أحد الأهداف الرئيسية للعام المقبل.

وقال "يجب وضع تدابير الطوارئ المضادة للوباء على رأس الأولويات الوطنية وتنفيذها بحزم... من دون أدنى تراخٍ أو انحراف أو فشل".

فرانس24/ أ ف ب

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